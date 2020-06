“Tutta mamma!”. Laura Pausini, la figlia Paola è cresciuta ed è uno splendore: il video social fa impazzire tutti

In questi giorni Laura Pausini è finita al centro del gossip a causa della voce di una seconda gravidanza. La cantante è intervenuta per fare chiarezza su Instagram smentendo le ipotesi sollevate in un programma televisivo. “No, non sono incinta. La foto è di qualche anno fa. Comunque grazie alla mamma per la pelle e al fatto che non prendo mai sole”, ha scritto la cantante.

Laura Pausini racconta spesso su Instagram i momenti che condivide con il compagno Paolo Carta e la figlia Paola, dalle lezioni scolastiche online alle amicizie della bambina che oggi ha 7 anni.

La cantante ha anche pubblicato un post, che testimonia come sia in grande forma e sorridente: "Ragazzi, qui bisogna che proviamo a essere allegri e positivi, ma senza dimenticare ciò che abbiamo vissuto nei mesi scorsi e che dobbiamo continuare ad affrontare… Sta per arrivare l'estate e quindi oggi va così, con un po' di colore addosso e nell'anima!".















L'artista e il compagno Paolo Carta hanno avuto la figlia Paola l'8 febbraio 2013 e qualche settimana fa, in occasione della giornata dei genitori, la cantante ha pubblicato uno scatto della famiglia mostrando quanto è cresciuta la piccola di casa. Paola è diventata grande ed è una meraviglia.















"In mezzo c'è tutto il resto. E tutto il resto è giorno dopo giorno. E giorno dopo giorno è. Silenziosamente costruire… (@niccfabi) #GiornataMondialeDeiGenitori", ha scritto Laura Pausini a corredo della dolcissima foto di famiglia. Sempre sui social, Laura Pausini ha pubblicato un video in cui duetta proprio con la figlia sulle note di ''Chega – Calma'', il successo della vincitrice dell'ultima edizione di Amici Gaia Gozzi.













Gaia Gozzi ha risposto condividendo l’Instagram Story di Laura Pausini e chiedendo scherzosamente un voto alla piccola Paola Carta, da 10 a zero.