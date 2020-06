“Sono pronta…”. Senza freni. Elisabetta Gregoraci gela Flavio Briatore: la bomba della showgirl

Come molti volti noti tra i Vip, anche Elisabetta Gregoraci ha deciso di pubblicare la prima foto della stagione estiva sul suo profilo Instagram. Non troppo tempo per vederla alle prese con il suo “Battiti Live”, ma occorre rimettere in sesto le energie e prepararsi al meglio per il proprio pubblico di fan. Al sole e in super forma, Elisabetta Gregoraci si mostra in costume. Questa volta la showgirl calabrese sceglie Forte dei Marmi, splendido paradiso terrestre della Toscana.

Il periodo sarà molto impegnativo, tra il suo Battiti Live e la prossima edizione del Grande Fratello Vip 5, in cui si avrà modo di vedere una Gregoraci nelle vesti di concorrente del reality. Meglio fare il pieno di energie. L’ex moglie di Flavio Briatore è data per certa nella lista dei concorrenti del reality di Alfonso Signorini anche se il suo nome non è ancora stato annunciato ufficialmente. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel nuovo numero di Gente, Elisabetta Gregoraci si è confessata svelando qualcosa della sua vita privata. Dopo le voci di un possibile ritorno di fiamma con Flavio Briatore e altri flirt, la showgirl calabrese ha confermato di essere single. “I corteggiatori non mancano: discreti, galanti, rispettosi. La cosa mi lusinga. E confesso anche che, dopo tanto tempo da sola, sento il desiderio di spensieratezza, di leggerezza, di voglia di lasciarmi andare”. (Continua a leggere dopo la foto)















La ‘solitudine’ sentimentale pare che sia un toccasana in questo momento per la conduttrice. Elisabetta Gregoraci ha infatti parlato di un “periodo di grande serenità”, in cui si sente “più propensa ad accogliere le belle sensazioni che arriveranno”. Intanto al suo fianco c’è il suo amore più importante, suo figlio Nathan Falco Briatore, nato dalla storia con il famoso imprenditore. (Continua a leggere dopo la foto)













Insomma, un’intervista che certamente non lascerà indifferente Flavio Briatore, visto che da più parti si vociferava di un loro possibile ritorno di fiamma. A sentire la Gregoraci, però, l’ipotesi sembra molto lontana e oggi lei è pronta a fare esperienze nuove e ”accogliere le belle sensazioni che arriveranno”.

Avete mai visto i figli di Rudy Zerbi? Eccoli tutti e quattro insieme: foto