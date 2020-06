L’attrice Miriam Leone è stata spesso criticata per alcune sue foto, pubblicate nei giorni scorsi. Ma l’ultima immagine postata su Instagram dalla bellissima ragazza è stata decisamente apprezzata da tutti. Impossibile non notare inoltre quel dettaglio hot che ha scatenato le fantasie di ogni genere soprattutto nel genere maschile. In particolare, è stato il look scelto a stupire tutti e a rendere quindi l’istantanea quasi da censura. Per la gioia incontenibile di migliaia di follower.

L’ex modella ha sicuramente raggiunto il suo scopo, visto che da ore si continua a parlare del suo post, diventato molto virale. Miriam, oltre ad essere una professionista di grande spessore, ha quindi anche un viso ed un corpo da sballo. E ciò le permette di avere un consenso stratosferico. Anche se, come detto poco fa, non mancano neppure gli hater che la attaccano, spesso ingiustamente. Andiamo a vedere perché questa sua foto social è piaciuta così tanto ai fan. (Continua dopo la foto)















Ha indossato un favoloso costume rosa completamente bagnato. E questo dettaglio ha messo in evidenza una parte hot del suo fisico, infatti si può notare il suo capezzolo in bella vista. Nella didascalia a corredo dell’immagine ha riportato: “M is for…Mare…Il mio mare…M is for mi sei mancato…M is for meraviglia per la vita che rinasce”. Ed ecco giungere una marea infinita di mi piace e soprattutto di commenti che hanno inondato il suo profilo ufficiale del noto social network. (Continua dopo la foto)



























Oltre 145.800 i like ottenuti dalla Leone. Questi invece i messaggi più rappresentativi degli utenti: “M is for meravigliosa”, “M is for mamma mia”, “Vabbè, chiudete tutto!”, “Io ti amo”, “Quanto sei bella!”, “La meraviglia sei tu”, “Assolutamente divina”, “Brava e bella”. Altri ancora hanno voluto aggiungere: “Stupenda, sei veramente un amore”, “Regalami i tuoi splendidi capelli”, “Vorrei avere la metà della tua bellezza”, “M come meraviglia della natura”. (Continua dopo la foto)

Qualche giorno fa è stata criticata per le sopracciglia. Più di qualcuno si è permesso di far notare che sono “esagerate, brutte e troppo folte” tra i numerosi complimenti (davvero una marea) raccolti da Miriam sotto al selfie. Ma l’inferno si è scatenato con un tweet che, viene da ridere ma è così, ha fatto balzare le sopracciglia della Leone tra le tendenze del social. Ma sono necessari quei cespugli?”, ha scritto un utente. Da qui la bufera.

