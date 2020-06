Avete mai visto i figli di Rudy Zerbi? Eccoli tutti e quattro insieme: foto

Non può che essere soddisfatto Rudy Zerbi, che dopo tantissimo tempo è riuscito a trascorrere una giornata con tutti i suoi quattro figli. La famiglia si è finalmente riunita completamente, dopo i brutti momenti legati al lockdown, ed hanno deciso di fare una bellissima gita al mare. Il conduttore radiofonico e personaggio televisivo ha immortalato questo splendido avvenimento ed ha pubblicato una meravigliosa foto sul social network Instagram, accompagnata da una commovente didascalia.

Rudy è quindi al fianco di Tommaso, Leo, Luca ed Edoardo e, proprio all’inizio del male del momento, aveva fatto sapere ai suoi follower che non aveva la possibilità di stare con loro visto che vivono in città diverse. A tal proposito, aveva riferito: “Sarà difficile non vedersi per tutto questo tempo, ma ci siamo parlati e siamo tutti d’accordo che l’unica cosa da fare è stare fermi, non viaggiare, non contribuire a diffondere questo virus”. Oggi invece l’epilogo più bello. (Continua dopo la foto)















In quel periodo di tempo si sono sentiti e visti attraverso videochiamate, ma adesso ha potuto rivederli tutti. Sul suo profilo Instagram, ha quindi scritto: “La felicità: stare finalmente con tutti i figli, il tramonto, il mare e tante cose da dirsi, anche stando in silenzio”. I figli Luca e Tommaso li ha concepiti con una donna di nome Simona ed entrambi vivono a Milano. Edoardo è nato dall’unione con l’attrice nonché nipote di Gianni Morandi, Carlotta Miti, e abita a Bologna. (Continua dopo la foto)















Infine, ha avuto Leo nel 2015, venuto alla luce grazie alla relazione con l’architetto originaria dell’Argentina, Maria Soledad Temporini, attuale dolce metà di Rudy. Tutti e tre vivono nella capitale Roma. E proprio su Leo, in passato l’uomo si lasciò andare ad una confessione molto triste, che fa riferimento alla difficilissima gravidanza della partner. Al settimo mese infatti si verificò il distacco totale della placenta e ci fu il serio rischio che il feto morisse in quel frangente. (Continua dopo la foto)













Ecco quale fu il suo drammatico racconto: “Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo sia Maria sia Leo. L’hanno fatto nascere in corridoio ma, una volta nato, aveva bisogno di cure speciali e solo pochi ospedali a Roma hanno le incubatrici per i prematuri gravi. I bambini che salvano diventano i loro figli, ti chiamano quando torni a casa, ti chiedono di mandare le foto. Lì vedi la verità”.

