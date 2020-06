“Mi toglie il fiato…”. Simona Ventura, il messaggio è un tuffo al cuore. Ed è rivolto proprio a lui

Simona Ventura è completamente innamorata e, probabilmente colpita dal suo immenso affetto nei confronti della sua dolce metà Giovanni Terzi, ha voluto rendere tutti partecipi dei suoi pensieri. Nelle scorse ore ha voluto infatti pubblicare due immagini di lei in compagnia del partner. In queste foto il feeling è assolutamente predominante; un affiatamento davvero quasi unico, a dimostrazione del fatto che il loro legame, giorno dopo giorno, sembra rafforzarsi sempre più.

Non si è limitata solamente a mostrare ai suoi follower le bellissime istantanee. Ha voluto corredarle di un'interessante didascalia, che ha sicuramente emozionato Giovanni. Il suo messaggio recita: "Ho voluto mettere la prima e l'ultima foto fatta insieme! Nel frattempo abbiamo vissuto tante di quelle emozioni che, a ripensarci, mi toglie il fiato. Grazie per come mi hai cambiato la vita, per come hai accolto tutta la famiglia, per l'unione e la serenità che hai portato soprattutto nei momenti difficili".















Simona ha concluso così la sua dedica amorosa: "Sei il porto sicuro, la mia quercia, la mia luce in fondo al tunnel. Ti amo Giovanni Terzi". Il messaggio è stato postato in occasione del compleanno del compagno. Migliaia i like raccolti dalla donna, che ha potuto anche leggere con piacere questi commenti degli utenti: "Che meravigliosa dichiarazione", "Te lo meriti un uomo così, che ama te e tutta la famiglia", "Che belli che siete", "Queste sono frasi bellissime", "Belli come il sole".















E lo stesso fidanzato ha risposto: "Mi lasci sempre senza parole amore mio…lo dico sempre 'mi hai salvato la vita' e tu sai di cosa parlo e perché lo dico…così è! Ti amo e amo tutto ciò che ti porta a stare bene". La Ventura ha controreplicato pubblicando sei cuori rossi. Un amore che sembra veramente indissolubile. E, stando a quanto scritto da Terzi, lei è stata in grado sicuramente di tirarlo fuori da qualche situazione spiacevole, visto che ha detto di avergli praticamente salvato la vita.













Simona Ventura nei giorni scorsi ha deciso di mettersi ai fornelli e replicare la parmigiana di melanzane bianca seguendo proprio la ricetta ddi Benedetta Rossi, la marchigiana più famosa della rete. Nel video pubblicato recentemente dalla conduttrice si intravede anche Benedetta che prepara quello che sembra proprio un piatto da leccarsi i baffi oltre a tutte le fasi della preparazione.

