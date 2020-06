Giorgia Palmas super mamma con Filippo Magnini. Il pancione è enorme ma in bikini è sempre top

Giorgia Palmas e Filippo Magnini felicissimi. Dopo aver reso noto il sesso del bambino e persino la foto dell’ultima ecografa,Giorgi Palmas non sta più nella pelle e in casa si respira aria di festa. L’immagine dell’ultima ecografia mostra la piccola “principessina” e ad accompagnarla una cascata di cuori. Un bis al femminile per la Palmas, mamma anche di Sofia, nata però dalla precedente relazione con Davide Bombardini.

“Non vedo l’ora di conoscerti, mia principessina, ti amo già”. Era il mese di maggio quando Giorgia Palmas ha mostrato a tutti l’immagine dell’ecografia della piccola principessa tanto attesa da mamma e papà. E tra i commenti anche quello della collega Melissa Satta, che ha persino notato nel profilo della piccola una certa somiglianza con Giorgia. (Continua a leggere dopo la foto).























Ma è anche tempo di relax in spiaggia. La coppia si è mostrata felice sotto il sole a Pesaro. Nonostante la gravidanza, Giorgia Palmas continua a esibire un fisico davvero ben curato e anche Filippo non è da meno, prova evidente che la coppia stia trascorrendo un periodo davvero sereno, in attesa che la piccola bebè venga alla luce. (Continua a leggere dopo la foto).



























Un bikini indossato con disinvoltura, mentre siede sulla sdraio in spiaggia. E Filippo Magnini che bacia il pancione. Il sorriso fa da protagonista sulla bocca di entrambi, regalando a tutti la pura e semplice immagine dalla dolcezza infinita. È stata il settimanale Gente ad aver ‘scovato’ la coppia e aver diffuso le immagini di due genitori pazzamente innamorati. (Continua a leggere dopo le foto).

E l’emozione è tanta e viene comunicata dalla stessa Palmas, mentre ha acquistato anche i primi vestitini per la bebè: “Ok, mi sono emozionata. Abbiamo iniziato a fare il corredino e vedere e toccare con mano le prime cose che sono arrivate e mi ha, anzi, ci ha emozionato”. Il futuro promette davvero molto bene, tra nascita, nozze e persino una nuova casa, certamente più grande: “La nascita di un figlio è qualcosa di speciale: ho trascorso 27 anni in vasca, ho vinto tanto, ma sono piccole cose rispetto a questo miracolo”, ha affermato Filippo.

Lorella Cuccarini, addio a La Vita in diretta e “a bomba” su Alberto Matano: la lettera