Non è certo una novità che si sparli di Meghan Markle e il principe Harry. Nelle ultime ore circola la voce su una presunta seconda gravidanza della ex attrice ed ex duchessa di Sussex. Dopo Archie, venuto al mondo un anno fa, Meghan sarebbe di nuovo in dolce attesa ma all’insaputa della regina Elisabetta.

Un'indiscrezione bomba, ma non come l'ultimissima e decisamente poco lusinghiera sul rapporto che tra l'ex stellina di Hollywood avrebbe col marito e secondogenito del principe Carlo e Lady Diana. A spifferare la presunta rivelazione choc in un libro è Lady Colin Campbell, una nobile socialite vicina alla famiglia reale britannica, molto ben introdotta negli ambienti aristocratici inglesi grazie al matrimonio, nel 1974, con il figlio minore del duca di Argyll, Lord Colin Ivar Campbell.















Il 25 giugno scorso Lady Colin Campell ha pubblicato la versione digitale della sua nuova opera, "Harry and Meghan: The Real Story", mentre quella cartacea uscirà alla fine di luglio. Il libro promette di rivelare le vere ragioni della "Megxit", a quanto pare decisa in realtà dal principe Harry e iniziata con un presunto incidente avvenuto 4 giorni dopo il loro matrimonio.















Durante il party per la festa dei 70 anni del principe Carlo Meghan avrebbe detto davanti a tutta la royal family di sentirsi "annoiata", poi avrebbe insistentemente chiesto a Harry di andare via, commentando: "Ci siamo fatti vedere, no?". Ma come riporta in anteprima Oggi. Lady Colin Campbell avrebbe fatto anche delle rivelazioni piccanti sull'intesa sessuale tra Harry e Meghan. Insomma, un nuovo grosso imbarazzo per la Regina.















“Harry è succube ed è stato rimbambito dal sesso” , avrebbe scritto per poi aggiungere:“A corte lo chiamano Blow Job”, che in inglese significa “rapporto orale”. Anche le parole riservate nel libro alla Markle sarebbero tutt’altro che complimenti. Viene dipinta come una specie di cortigiana che ama collezionare amanti e avrebbe delle capacità amatorie in grado di stregare qualunque uomo. Come reagirà la royal family all’uscita del libro choc?

