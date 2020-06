Donatella Versace, la svolta: l’ultima trovata è davvero geniale. Ed è già sulla bocca di tutti

Chiara Ferragni, elegante e sexy nel nuovo look a firma di Donatella Versace. Pensato per tutte le donne che amano osare con stile. Misterioso e sensuale, giocato tra un gusto rock e regale, acceso sui punti che vanno valorizzati. Chiara Ferragni è irresistibile nel nuovo abito firmato Donatella Versace, pensato per una web serie a tema moda intitolata DVTV. Tanti i volti noti dello spettacolo che appariranno vestiti di fascino.

Una stilista visionaria, particolarmente portata a dare libero sfogo alla propria creatività, senza per questo perdere mai il contatto con la raffinatezza e il tocco di classe. Donatella Versace supera se stessa e per il lancio del primo abito per la web serie DVTV sceglie Chiara Ferragni. La fisicità e i colori di Chiara accompagnano bene l'accoppiata vincente proposta dalla rinomata stilista.















Abitino in pelle acceso da accessori e decorazioni dorate. Gli eventi fashion della Maison Versace sono stati interrotti, come tutti, ma la stilista non ha frenato la fantasia. Chiara Ferragni è la prima della lunga lista che 'sfilerà' in rete per la Maison, dove Donatella in persona fungerà da personal stylist, dispensando consigli utili per ogni gusto ed esigenza.















La giacca in nappa correlata a tanto di minigonna a vita alta, per fare risaltare fianchi e mettere in risalto un lato B da sogno, tutto rigorosamente in pelle, per riscoprire quell'animo rock accattivante e sicuro. Una femminilità sottolineata da accessori luminosi dorati, come le spille da balia in oro. E sotto la giacca, il punto forte.













A impreziosire ulteriormente il look, ecco fare capolino il corpetto crop con stampa Barocco Rodeo. Il gioco dei colori e delle forme dice tutto: bianco e nero con scintille dorate. Le scarpe? Rigorosamente con il tacco alto, un paio di décolleté modello sling back in vernice, proprio per non ‘spegnere’ ancora il look e seguire il trend. Su DVTV verrà indetto anche un concorso esclusivo, con tanto di moodboard personalizzato da Versace come premio. Tutto questo, semplicemente inviando una email a dvtv@versace.it, specificando gusti e preferenze di stile. Il 31 luglio sarà il giorno fortunato per il vincitore.

