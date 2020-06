Eleonora Daniele si sta godendo la gioia della maternità. La conduttrice ha condiviso con i fan una foto della piccola Carlotta, figlia avuta dal marito Giulio Tassoni. Questa è la prima foto social in cui Eleonora Daniele è ritratta insieme alla bambina. La piccola riposa serena poggiata sul suo petto. La foto è accompagnata da una tenera dedica. Oggi, 25 giugno, Carlotta compie un mese. Eleonora Daniele ha rivolto una dedica alla sua bambina nata esattamente un mese fa. Il 25 maggio, infatti, la conduttrice di Storie Italiane stringeva tra le braccia la piccola Carlotta per la prima volta.

Su Instagram, la conduttrice ha ricordato quel momento per lei tanto importante, scolpito in un ricordo indelebile: “Un mese fa nascevi piccola mia, esattamente alle 20:03 del 25 Maggio. Sei la gioia più grande della mia vita. Quando sei tra le mie braccia tocco il cielo con un dito. Buon complimese, amore grande”. Eleonora Daniele aveva previsto di far nascere Carlotta con parto naturale. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante l’ultima visita, però, il ginecologo ha notato che la bambina si era girata. Così, hanno deciso di optare per il cesareo. La bambina è nata il 25 maggio, lo stesso giorno in cui è nato Padre Pio. Eleonora Daniele, che è devota del Santo di Pietrelcina, ha pensato di rendergli omaggio dedicandogli il secondo nome di sua figlia, che infatti si chiama Carlotta Pia. (Continua a leggere dopo la foto)















Ospite di Domenica In, Eleonora Daniele ha raccontato a Mara Venier: “L‘ho chiamata Carlotta Pia, proprio perché è nata il giorno di Padre Pio. Sono molto legata alla figura di Padre Pio e non ti nego che qualche preghierina l’ho fatta proprio a lui per avere un figlio, è una figura molto importante per la nostra famiglia”. (Continua a leggere dopo la foto)



















Eleonora ha affermato che il suo parto non è stato caratterizzato solo da momenti facili, anzi, è stato difficile da portare avanti. Ma ora le cose vanno a gonfie vele, anche perché Carlotta non crea assolutamente problemi: mangia e dorme regolarmente e per i due genitori non può che essere un aspetto positivo.

Ti potrebbe anche interessare: Tragedia sul lavoro, Michele muore davanti ai colleghi: lascia 3 figli