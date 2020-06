Maria Elena Boschi, gelo durante l’intervista. Salta fuori il flirt con Giulio Berruti e lei è costretta a rispondere

Nella trasmissione ‘L’aria che tira’ su La7, Maria Elena Boschi non ha confermato i gossip delle ultime ore che la danno in contrasto con il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Ma si sta parlando molto anche della sua presunta relazione sentimentale con l’attore ed ex partecipante di ‘Ballando con le stelle’, Giulio Berruti. ‘Dagospia’ ha postato nei giorni scorsi alcune immagini che la ritraggono con lui e, secondo alcuni rumors, Renzi pare si sia indispettito per queste ragioni.

Interpellata dal programma televisivo, la politica ha affermato: "Io credo che in questo momento di crisi così pesante, cosa succede nella mia vita privata non interessi a nessuno. Poi questo è davvero un gossip infondato. Mi hanno accusato di tutto ma l'unica cosa di cui non sono stata mai stata accusata, è di non lavorare. Che io lavori h 24, lo sanno tutti". Nel momento in cui il giornalista ha definito come suo fidanzato Berruti, lei ha glissato non smentendo assolutamente.















I due sono praticamente da considerare ormai due fidanzati, come anche confermato da 'Chi' e 'Diva e Donna'. Prima di venire alla luce con affermazioni ufficiali, vogliono comprendere in che maniera possa continuare il loro legame. L'amore sarebbe esploso un anno dopo essersi incontrati in un cocktail bar della capitale Roma. L'incontro è stato favorito da alcuni amici in comune. Nell'autunno scorso Giulio ha concluso la sua relazione con l'attrice e produttrice Francesca Kirchamair.































Giulio e Maria Elena sono stati pizzicati mentre si concedono una cena con il padre di Berruti, un noto oculista romano. Subito dopo la coppia è ritratta mentre passeggia romanticamente, mano nella mano, e si scambia poi un dolce bacio sulle labbra. Al momento i diretti interessati hanno preferito non commentare le ultime indiscrezioni sulla loro vita privata. Stando a quello che riporta Di Più Tv, Giulio Berruti e Maria Elena Boschi hanno deciso di aspettare prima di ufficializzare la loro liaison.

Lo scorso autunno Giulio Berruti ha chiuso la relazione con Francesca Kirchamair, durata ben tre anni e con tanto di convivenza, e si è buttato a capofitto nella storia d’amore con Maria Elena Boschi. Storia che è decollata solo di recente visto che per mesi i due non sono riusciti a vedersi a causa della quarantena. Il rapporto si è fatto subito serio e Berruti non ha esitato a presentare la nuova fiamma ai suoi genitori.

