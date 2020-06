Sabrina Salerno stende tutti: a 52 anni si presenta così ed è delirio: “Non c’è storia”

Sabrina Salerno sempre più provocante e sensuale. Qualche ora fa la showgirl ha mandato in tilt la rete con un’immagine social che ha lasciato tutti a bocca aperta. Sabrina, che da numerosi anni continua ad essere un sogno proibito degli italiani, ha un corpo da fare invidia alle ventenni, che sembra non sia proprio cambiato nonostante la sua età. La foto ha scatenato le reazioni dei follower, che non hanno potuto fare altro che complimentarsi con lei.

Ma non è solo il sesso maschile ad impazzire per lei, infatti si segnalano sui social anche tantissimi complimenti da parte delle donne, che la invidiano non poco. Sabrina posa con addosso un sexy bikini arancione stile anni Sessanta che mette in risalto le sue forme e la sua sensualità.

Eleganza e raffinatezza, Sabrina Salerno si mostra in tutto il suo splendore e sensualità ma mai risulta volgare agli occhi del pubblico. A 52 anni è ancora una delle donne più belle. (Continua a leggere dopo la foto)















“Non sono abbronzata… non ancora… biancarancia”, ha scritto la showgirl nella caption della foto pubblicata sul suo account Instagram. Ed è stata una pioggia di commenti e complimenti: “Sei comunque splendida”, “Non ti preoccupare, sei ancora più bella così”, “Ti amo”, “Sei bellissima Sabrina, sempre al top”, “La più bella di tutte”, “Sei una meraviglia, un fisico pazzesco”, sono solo alcuni dei commenti lasciati dai fan sotto allo scatto. (Continua a leggere dopo la foto)















Diversi giorni fa, Sabrina Salerno aveva fatto una dichiarazione a sorpresa: “Mi è capitato un personaggio noto in tutto il mondo di 21 anni, fidanzato con una modella, che ci ha provato sui social. Sono rimasta sconvolta”. Non aveva voluto fornire ulteriori dettagli su questo giovane, poi si era concentrata sul marito: “Io sto da quasi 28 anni con mio marito, viviamo insieme, in questi due mesi sono stata molto felice di averlo a casa”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Showgirl, attrice, cantante e sogno erotico degli italiani Sabrina si è anche raccontata nel salotto di Pieluigi Diaco rivelando aneddoti sconosciuti sulla sua vita e sul suo passato. Oggi è una donna forte, felice della sua carriera e della vita privata, grazie a un marito che la ama e al figlio Luca Maria, nato dall’unione con l’imprenditore.

