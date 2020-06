Laura Freddi si sposa, ma è costretta a rimandare le nozze. Chi è Leonardo, il futuro marito

Momento d’oro per la showgirl Laura Freddi. Infatti, per lei sono in dirittura d’arrivo due appuntamenti decisamente molto positivi e interessanti. Innanzitutto, si sente ormai pronta a convolare a nozze con la sua dolce metà Leonardo D’Amico. E in più sta per sbarcare nuovamente in televisione dopo anni di assenza dal piccolo schermo. La sua ultima esperienza in tal senso risale al 2016, quando prese parte alla prima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Poi si è dedicata alla vita privata.

Si gode del tutto la piccola Ginevra, nata nel 2018, e sta mettendo in atto tutti i preparativi per organizzare il matrimonio con il suo partner. La loro unione era in programma per il prossimo ottobre, ma lo stop causato dall’emergenza sanitaria sta ritardando i tempi e la coppia ha dunque deciso di scegliere una nuova data. Nella sua intervista al settimanale ‘Nuovo’, la donna ha spiegato che salirà all’altare nei primi mesi del 2021 e il grande desiderio è dare vita ad una mega festa. (Continua dopo la foto)















Ecco le parole della Freddi: “Io e Leonardo avevamo programmato le nozze per ottobre, ma abbiamo dovuto rimandare il tutto a data da destinarsi a causa della pandemia. Sogno il matrimonio in chiesa con mia figlia che ci porta le fedi: un’emozione che spero di vivere presto. Per questo voglio che sia una gran festa con tanti invitati quella che faremo il prossimo anno”. Lei è legata sentimentalmente a Leonardo dal 2013 e, dopo essere diventata mamma, è pronta a fare l’ulteriore passo. (Continua dopo la foto)































Leonardo D’Amico, classe 1973, è originario di Roma e come lavoro fa il fisioterapista. Ha uno studio medico a Monteverde, un curriculum di tutto rispetto ed è molto stimato dai pazienti. Lui è anche un grande atleta, infatti è una delle stelle del beach volley della regione Lazio. Non è amante dei social, infatti non risultano sue attività virtuali. Adora portare i capelli lunghi e il suo fisico è impeccabile. Nel 2013 è rimasto senza papà: l’uomo, di nome Eugenio, era un ex dirigente della Federazione Italiana Pallavolo. (Continua dopo la foto)

Per quanto riguarda la sua prossima apparizione televisiva, Laura Freddi dovrebbe essere presente in un nuovo format e dovrebbe anche recitare in una fiction. Al momento, la showgirl 48enne è impegnata su Facebook con una serie di dirette per la sua rubrica ‘Mamma…che c’è?’. Sostiene tutte le madri che hanno difficoltà con i propri figli piccoli.

Jasmine Carrisi: la svolta a 19 anni, subito dopo la maturità. Ma ecco cosa pensano i suoi genitori