Meghan Markle, momento difficile per lei. Sembra che la duchessa, anzi, ex duchessa, abbia rotto con una delle sue migliori amiche, Jessica Mulroney. Anche se dopo le ultime polemiche ha difeso la Mulroney, Meghan Markle avrebbe deciso di chiudere con lei per non essere “associata” al suo pensiero e alla sua persona. Ma che è successo? E poi: è vero o sono solo pettegolezzi? Dopo le vittime del movimento MeToo, anche la morte di George Floyd ha cambiato parecchio le cose…

Anche la solida amicizia tra Meghan Markle e Jessica Mulroney. Come riporta il Daily Mail: "Meghan Markle sa che gli amici riflettono ciò che sei, quindi non vuole più essere associata alla designer". Ma perché? Perché la Mulroney è stata accusata di aver attaccato una influencer di colore, minacciando di rovinarle la carriera. Meghan Markle è rimasta senza parole di fronte a quanto successo e si è detta "mortificata" per l'accaduto.















Cè da dire che all'inizio Meghan ha difeso la migliore amica dall'accusa di razzismo, ma "gli amici riflettono gli amici e a causa di quello che c'è in ballo non può più essere associata a lei, almeno in pubblico. Deve farlo per preservare la sua dignità e reputazione". Jessica Mulroney, mamma di 3 figli, è la moglie dell'ex premier canadese Ben Mulroney, è stata licenziata dall'emittente Abc. Sempre per la stessa ragione.















Ma come è cominciato tutto? Con l'appello dell'influencer di colore Sasha Exeter che aveva invitato le sue colleghe bianche a promuovere il movimento Black Lives Matter. Ma, stando a quanto riportato dalla Exeter, la Mulroney ha reagito male alla sua richiesta e la cosa è degenerata: la Mulroney avrebbe contattato le aziende con cui l'influencer lavora per parlare male di lei. Ma la cosa è stata raccontata pubblicamente.

















Così l’ex migliore amica di Meghan si è scusata in pubblico ma pare che abbia mandato in privato un messaggio alla Exeter minacciandola che l’avrebbe denunciata per diffamazione. Perciò si dice in giro che Meghan e l’amica abbiano rotto. Ma è davvero così? Beh, per il momento sono solo indiscrezioni… Vediamo che succede tra qualche tempo.

