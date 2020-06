Tra Fabrizio Corona e Nina Moric i rapporti sono stati spesso altalenanti. Ci sono stati infatti momenti molto positivi ed altri caratterizzati da polemiche e grosse liti, che hanno portato i due ad accesi scontri anche nelle aule dei tribunali.

"Hanno molto discusso, ma alla fine trovano sempre un punto di incontro per il bene del figlio. Corona ci sarà sempre per Nina", ha detto l'avvocato di lui, Ivano Chiesa, in un'intervista rilasciata poche settimane fa a 'Libero Quotidiano'. Dunque, il loro legame è sensibilmente migliorato. Già in passato erano circolate diverse voci che li davano molto vicini ed addirittura pronti a ricomporre la famiglia. La presenza del loro figlio è un elemento fondamentale affinché le loro relazioni non tornino più ad essere tutt'altro che serene.















E proprio Carlos è stato il protagonista delle ultime stories di Nina Moric. Il giovane, che ad agosto compirà 18 anni, è sbarcato sui social nel settembre del 2018 ed era stato proprio il padre a presentarlo ai fan. ”Da oggi mio figlio Carlosmaria sbarca su in Instagram.

E proprio Carlos è stato il protagonista delle ultime stories di Nina Moric. Il giovane, che ad agosto compirà 18 anni, è sbarcato sui social nel settembre del 2018 ed era stato proprio il padre a presentarlo ai fan. "Da oggi mio figlio Carlosmaria sbarca su in Instagram.















Seguitelo e capirete tante cose!! @carlosmariacoronareal #carlosmaria #ilsuonuovoprofiloinstagram #regaloperisuoisedicianni", aveva scritto Fabrizio pubblicando un video.

Il promo post di Carlos era stata una foto a petto nudo con la scritta "Ti amo papà" in inglese, i capelli rasati, e una frase che mostrava tutto il suo amore per il padre. "Credo in mio padre! Credo nella mia famiglia ritrovata! #iniziodiunanuovavita #ilmioprofiloinstagram #imiei16anni #carlosmaria", aveva scritto il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona. "Che belle parole bravo nonostante gli errori ecc bisogna amare e credere nella propria famiglia che è ciò che conta davvero", si leggeva sull'account del 16enne. Da quando Carlos è sbarcato sui social sono trascorsi quasi due anni e oggi Nina Moric ha voluto mostrare il suo 'bambino' svelando qualche particolare.

















Visualizza questo post su Instagram I AM @carlosmariacoronathereal . Un post condiviso da Carlos Maria Corona (@carlosmariacoronathereal) in data: 21 Giu 2020 alle ore 12:35 PDT

“E’ tornato! Cuoricino, ma sei meraviglioso, grazie papa! Amore mio, ti sono mancata in questi due giorni? Tu sì, moltissimo”, dice Nina al figlio appena rientrato a casa. “Amore mio, quanto sono felice: io ti mangio, posso mangiarti?”, dice la Moric a Carlos che si mostra molto imbarazzato. “Posso mangiarti i piedini… 48? Non credo proprio”, spiega l’ex modella svelando il numero di scarpe e poco dopo l’altezza: “Sei alto un metro e novantadue e hai 48 di piede”.

