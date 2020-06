Silvia Provvedi, la reazione dopo l’arresto del fidanzato: cosa ha deciso di fare

Oggi è stata sicuramente una giornata da dimenticare per Silvia Provvedi, che a pochi giorni dalla nascita della sua piccola Nicole, avvenuta il 18 giugno, è stata costretta a fare i conti con una pessima notizia. Il suo partner e papà della bimba, Giorgio De Stefano, è infatti stato arrestato questa mattina con un’accusa gravissima: associazione mafiosa. E ciò che è accaduto nelle ore successive è stato davvero difficile per lei: tanti hater si sono scatenati, puntando il dito contro di lei.

Molti si sono chiesti come mai fosse all’oscuro di questa situazione, mentre altri ancora credono che Silvia sapesse qualcosa. Non sono mancati, come purtroppo succede spesso ai personaggi famosi, critiche e insulti davvero pesantissimi. Alcuni utenti l’hanno addirittura accusata di c’entrare qualcosa in questi torbidi fatti. E allora la componente de Le Donatella ha dovuto necessariamente reagire in qualche modo per limitare questa spiacevole situazione. (Continua dopo la foto)















Per non permettere ai follower di commentare i suoi post, ha preso la drastica decisione di disattivare tutti i commenti. Normalmente sia la ragazza che la sorella gemella Giulia sono super attive sui social network, ma stavolta è stato preferibile interrompere questo rapporto virtuale. Nessuna delle due si è però lasciata andare a dichiarazioni ufficiali riguardanti l’arresto di De Stefano. L’unica traccia si è avuta quando hanno comunicato ai fan che non ci sarebbero state dirette Instagram. (Continua dopo la foto)































Avrebbero dovuto dare vita entrambe ad una diretta nella quale avrebbero fatto vedere il loro allenamento. Ma poi è stato annunciato il rinvio dello stesso: “Oggi abbiamo una visita importante, quindi ragazze l’allenamento verrà posticipato”. In tanti hanno anche sottolineato la sfortuna di Silvia, che nella sua precedente relazione sentimentale con Fabrizio Corona aveva dovuto fare i conti sempre con problemi giudiziari dell’uomo. Ora questa nuova e inaspettata batosta. (Continua dopo la foto)

A proposito della vicenda legale di De Stefano, secondo quanto riportato da Repubblica, il compagno imprenditore della cantante sarebbe stato spedito dal clan nel Nord Italia “per far girare i soldi di famiglia e smettere di dare nell’occhio”. “Quando il clan chiamava – scrive Repubblica – Giorgio tornava a vestire i panni del giovane boss, per conto dei De Stefano incaricato a sedare tensioni, imporre accordi, dettare regole”.

Eleonora Daniele, la prima uscita con la figlia Carlotta e il marito Giulio: foto