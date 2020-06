Eleonora Daniele, la prima uscita con la figlia Carlotta e il marito Giulio: foto

Lo scorso 25 maggio la conduttrice televisiva Eleonora Daniele è finita al settimo cielo per la nascita della sua bimba Carlotta. Per lei adesso ci sono tre mesi assoluti di distacco dal mondo della tv e può quindi godersi appieno questi splendidi momenti con la piccola. E dopo averla presentata ufficialmente da Mara Venier a ‘Domenica In’, ora è stato ‘Diva e Donna’ a paparazzarla. Con la presentatrice, oltre all’amata primogenita, anche la sua dolce metà, il marito Giulio.

Secondo quanto si può leggere sulla rivista di gossip, l’uscita si è resa necessaria per recarsi dalla pediatra per una visita di routine. Eleonora ha affermato che il suo parto non è stato caratterizzato solo da momenti facili, anzi, è stato difficile da portare avanti. Ma ora le cose vanno a gonfie vele, anche perché Carlotta non crea assolutamente problemi: mangia e dorme regolarmente e per i due genitori non può che essere un aspetto positivo. Vediamo come sono apparsi nelle immagini. (Continua dopo la foto)















Sia la Daniele che Giulio sono molto sorridenti e si scambiano anche qualche effusione, a dimostrazione del fatto che il loro legame si sia rafforzato ancora di più dopo l’arrivo della bambina. La coppia sta insieme da ben 20 anni e dopo aver raggiunto l’importante traguardo del matrimonio, la nascita di Carlotta ha coronato tutti i sogni. Durante la sua conversazione con la Venier, ha anche confessato di aver pregato Padre Pio affinché potesse diventare madre. E l’obiettivo è stato centrato. (Continua dopo la foto)































Per colpa dell’emergenza sanitaria, che adesso sembra stia iniziando a dare una tregua in Italia, non ha potuto fare le presentazioni ufficiali di rito. Dunque, non si è ancora incontrata con tutti i suoi familiari per far vedere la sua adorabile neonata. Eleonora Daniele spera di tornare il prima possibile alla normalità per recarsi in Veneto. Intanto, mamma e papà possono ammirare giorno dopo giorno la sua crescita e possono quindi ritenersi ormai del tutto una famiglia completa. (Continua dopo la foto)

Questo quanto riferito da Eleonora Daniele a ‘Domenica In’: “Eh ho fatto il cesareo e chiaramente il post operazione è più complesso rispetto ad un parto naturale. Sai che dovevo partorire a giugno è nata il 25 maggio, anniversario della nascita di Padre Pio, il post operazione è ancora un po’ doloroso, ma l’arrivo di Carlotta ripaga ogni tipo di dolore. La gioia più grande della mia vita”.

