Batosta per Fabio Volo. Dopo le tante voci, spunta fuori la foto che non lascia più dubbi

Periodo di difficoltà sentimentali per numerosi vip. Ormai da settimane è nota la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con i due che sembrano aver preso strade differenti forse in maniera definitiva. Inoltre, è circolata anche la voce di una possibile separazione tra Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi, ma poi tutto questo è stato smentito categoricamente dai diretti interessati. Adesso voci tutt’altro che positive riguardano l’attore Fabio Volo e la sua compagna.

Secondo quanto scrive il settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini, lui e Johanna Maggy Hauksdottir avrebbero in atto una crisi profondissima. A tal punto che avrebbero già deciso di vivere separatamente. I due si troverebbero in abitazioni diverse, anche se non distanti tra di loro per non far mancare la vicinanza ai figli Sebastian e Gabriel rispettivamente di 6 e 4 anni. Rumors sui problemi di coppia erano giunti anche nei mesi scorsi, ma ora sembra che la relazione sia conclusa. (Continua dopo la foto)















Proprio alla fine dell’anno scorso, la donna aveva postato sui social un messaggio che aveva fatto presupporre problemi sentimentali: “Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati. Vivere nuove avventure, connettermi con brave persone, imparare cose positive, e crescere forte”. E lo stesso settimanale ha pubblicato alcune immagini che ritraggono Johanna in dolce compagnia con un altro ragazzo. (Continua dopo la foto)































La donna è stata avvistata ad un parco insieme al fotografo di moda Raffaele Marone. In un primo momento si sono incontrati con altri amici, poi si sono diretti verso casa dell’uomo. Non si registrano reazioni ufficiali da parte di Volo, anche se non è escluso che possa rompere il silenzio nelle prossime ore. Ad inizio mese si era semplicemente lasciato andare ad alcune dichiarazioni, che facevano riferimento a problematiche di coppia, ma precisando che si trattasse di ostacoli superabili. (Continua dopo la foto)

Alcuni mesi fa anche l’attore era stato paparazzato con una donna bionda che sembrava di origini nordiche. Nessuno era riuscito a capire con esattezza di chi si trattasse. Ciò che si è potuto sapere è che lo scrittore 47enne ha parlato con lei in lingua inglese e tra di loro c’era assoluto feeling. C’è chi pensava che fosse semplicemente un’amica, ma il mistero è rimasto. Capiremo sicuramente nei prossimi giorni qualcosa in più.

