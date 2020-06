Paura per Fiorello, incendio in casa: fiamme divampate in camera da letto. Cosa è successo

Fiorello, momenti di panico in casa. Il noto conduttore e showman siciliano ha vissuto un pomeriggio di panico. È accaduto nella sua abitazione romana, in zona Camilluccia. La notizia viene appresa e diffusa da Agenzia Nova. L’attico di Fiorello ospitava non solo il proprietario di casa, ma anche i suoi familiari e alcuni operai. Il soccorso è stato immediato.

Un corto circuito che ha animato le fiamme nella camera da letto del conduttore. Erano in corso dei lavori nella sua abitazione romana, mentre Fiorello e i suoi familiari si trovavano nell'attico, al quinto piano. In breve tempo, le fiamme si sono impossessate della tenda sul soppalco e sono rimaste circoscritte in un solo ambiente. Infatti il pronto intervento dei vigili del fuoco è stato immediato.



























Poteva sicuramente finire in tragedia, perchè l'incendio ha rischiato di diventare indomabile in breve tempo. Un corto circuito avrebbe causato l'incendio. Una grossa quantità di fumo ha saturato l'aria, al punto che uno degli operai intenti a procedere nei lavori in corso, ha perso i sensi. Subito è accorsa l'ambulanza del 118 in modo da fornire soccorso all'uomo.















Nessuna possibilità di lasciare l'abitazione, infatti Rosario Fiorello e i suoi familiari sono rimasti in casa fino a quando l'incendio non è stato domato dai vigili del fuoco. Fortunatamente l'episodio si è risolto senza troppi danni apportati, nè all'abitazione nè alle persone presenti, ma la tragedia è stata sicuramente sfiorata. Momenti di panico, che nessuno avrebbe mai pensato di vivere.









Immediati i soccorsi, sia dei vigili del fuoco che l’ambulanza. Rimane da accertare l’origine e le conseguenze che ha recato l’incendio entro l’appartamento del conduttore. È stata sfiorata sicuramente la tragedia, ma fortunatamente la famiglia può tirare un sospiro di sollievo e tranquillizzarsi.

