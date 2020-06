In tv è più raro adesso vedere Cristiano Malgioglio, opinionista e presenza fissa in programmi come ‘Live Non è la D’Urso’ e ‘CR4 – La repubblica delle donne’, ma il paroliere riesce comunque a far parlare di sé. Intanto grazie a Instagram, dove è seguitissimo. Di recente ha per esempio collezionato anche un po’ di critiche per un un video pubblicato sul suo profilo in cui il suo atteggiamento è stato ritenuto non adeguato, vista l’emergenza sanitaria.

Cristiano si è immortalato durante una passeggiata per le vie di Milano ma mentre è intento a camminare probabilmente non si è accorto che la sua borsa toccava l’asfalto. Praticamente la trascinava a terra. Il dettaglio non è però sfuggito ai suoi tanti fan, che l’hanno quindi rimproverato sotto al post. (Continua dopo la foto)



























“La borsa tienila più alta…hai pulito tutta la strada e col Covid non è il massimo”, ha scritto qualcuno. E altri: “Quando torni a casa disinfetta la borsa per favore”, “Che schifo”, “Hai pulito tutta la via con quella borsa”, “Amore, non trascinare la borsa per terra che non sai mai chi è passato…”, “Se poi quella borsa a casa l’appoggi su un mobile, c’è il rischio che possano restare particelle del virus”. (Continua dopo la foto)















Oggi invece Cristiano Malgioglio ha fatto una confessione ‘intima’ in radio. Ospite del programma Viaradio di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, il paroliere ha rivelato un particolare del suo privato che ha lasciato senza parole gli ascoltatori: “Faccio la collezione di mutande, nessuno lo sa ma io quando non ho un cavolo da fare compro mutande, ho due fissazioni nella vita”. (Continua dopo foto e post)











Non solo. Oltre ad aver parlato del cast del prossimo GF Vip, Malgy ha aggiunto: “Non mi prendete per pazzo, ma mi piace, quando passo da una lavanderia, vedere la roba dentro le macchine, mi piace quello che è rosso: angurie, pesche”. Infine, per quanto riguarda la sfera professionale: “Sono giù di morale, avevo il disco più bello ma penso di aver avuto per le mani il disco più forte di questi ultimi anni, ma sarebbe uscito nel momento sbagliato”.

