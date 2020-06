Stefano De Martino ‘vittima’ di un piccolo incidente. Papà e figlio insieme, nella nuova casa dove Stefano alloggia a Milano, dopo l’allontanamento da Belen Rodriguez. È accaduto tutto all’improvviso, e le conseguenze del gesto involontario del piccolo Santiago sono state mostrate durante una diretta Instagram fatta da De Martino, subito dopo l’accaduto.

Ironizza, ma poteva anche andare molto peggio. Durante la diretta Instagram, Stefano De Martino racconta ai suoi fan e sostenitori di un piccolo incidente casalingo accaduto mentre si trovava in compagnia del piccolo Santiago. Il video ha inizio con le parole di Stefano, che richiama persino l’attenzione di Paolo Fox, forse in cerca di qualche consiglio utile sulle stelle che influenzano il segno zodiacale di Santiago. (Continua a leggere dopo la foto).



























“Mi avevano detto che gli Ariete hanno la testa dura e io sinceramente non c’ho creduto tanto, poi…”. Stefano De Martino si trova nella nuova abitazione milanese, lontano da Belen Rodriguez, ma sicuramente vicino al piccolo Santiago di 7 anni. Se non c’è mamma, ci pensa lui a mettere le cose apposto. Involontariamente, forse durante un gioco, Stefano viene colpito all’occhio. (Continua a leggere dopo la foto).















Del caratterino di Santiago si è sempre saputo. Il piccolo, che ha compiuto 7 anni il 9 aprile, è un bel Ariete dalla testa dura. E se prima Stefano aveva qualche dubbio, adesso arriva la prova. Un livido sulla palpebra viene mostrata ai follower e Stefano De Martino è rassegnato e ironico. Un segno del destino? Le stelle? Viene taggato persino Paolo Fox. (Continua a leggere dopo la foto).









Un periodo decisamente delicato per la famiglia del conduttore di Made in Sud e Belen Rodriguez. Una crisi che ancora non viene definita del tutto, ma il piccolo Santiago al momento si trova diviso tra mamma e papà. E a fornire qualche risposta in più sembrano pensarci proprio le stelle. Con un occhio nero, Stefano avrà tutto il tempo necessario per guarire e tornare a vederci meglio.

“Katia, conduci tu…”. Pierluigi Diaco in lacrime dopo quella sorpresa in diretta. E lascia lo studio