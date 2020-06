“Schianto vero”. Elisabetta Gregoraci, già tutti stesi prima del suo ritorno in tv. Si lascia immortalare così

Elisabetta Gregoraci si è fatta attendere. Come molti volti noti tra i Vip, anche la splendida showgirl calabrese ha deciso di pubblicare la prima foto della stagione estiva sul suo profilo Instagram. Non troppo tempo per vederla alle prese con il suo “Battiti Live”, ma occorre rimettere in sesto le energie e prepararsi al meglio per il proprio pubblico di fan. Il risultato? Eccolo.

Al sole e in super forma, Elisabetta Gregoraci si mostra in costume. Questa volta la showgirl calabrese sceglie Forte dei Marmi, splendido paradiso terrestre della Toscana. Il periodo sarà molto impegnativo, tra il suo Battiti Live e la prossima edizione del Grande Fratello Vip 5, in cui si avrà modo di vedere una Gregoraci nelle vesti di concorrente del reality. Meglio fare il pieno di energie. (Continua a leggere dopo la foto).



























La foto non viene accompagnata solo da una didascalia che recita “Buongiorno”, con l’immagine del sole. E poi lei, Elisabetta, al centro della scena in due pezzi e sotto il sole. Mani tra i capelli e un’espressione ironica. Elisabetta fa subito il pienone di like e cuori, e tra i commenti si legge: “Più bella che mai”, “Sei bellissima”, “Che statua, stupenda donna”, “Spettacolo”, “Il Top”, “Sei troppo gn****”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma la vacanza non si ferma al mare. Basta solo scorrere il profilo Instagram della showgirl per capire che Forte dei Marmi sta promettendo molto bene. Elisabetta appare sempre sorridente e seducente, anche in abito da sera, mentre accavalla e mostra la perfezione delle gambe, giocando con abitini aderenti che accompagnano e valorizzano ogni centimetro di corpo. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Buongiorno ☀️ Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 20 Giu 2020 alle ore 2:36 PDT

“Una serata fuori con le amiche .. quanto mi è mancata”, scrive a corredo del suo post. E anche in questo caso Elisabetta è davvero un “piacere per gli occhi”, come scrive qualche utente. La cascata di cuori è come sempre assicurata, e siamo certi che il successo di Elisabetta è assicurato. Forse sarà proprio il suo anno fortunato e chissà se la vedremo persino vincere la quinta edizione Vip della casa più spiata d’Italia.

