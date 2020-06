Roberto Bolle è il re della danza. Classe 1975, è il primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente ètoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. Nel 2017 ha visitato l’Italia con il suo galà ‘Roberto Bolle and friend’, mentre l’anno successivo ha condotto su Rai 1 il programma di grande successo ‘Danza con me’. Dal 2012 Roberto Bolle è anche Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Nemmeno a dirlo, è seguitissimo anche su Instagram, dove per la gioia del suo pubblico adorante pubblica foto e video che fanno venire i brividi. Ma per quanto riguarda la sua vita privata si sa poco e niente. Il celebre ballerino non ama parlare del suo orientamento sessuale o delle sue frequentazioni tanto che scovare qualche indizio risulta sempre complicato per il gossip.



























Ma qualche giorno fa i paparazzi di Chi hanno sorpreso Roberto Bolle a Venezia, in compagnia di quello che sembrava essere un uomo misterioso con i capelli rossi. Lo scorso fine settimana i fotografi hanno immortalato Bolle e il suo amico a bordo di una barca, poi a pranzo alla trattoria 'Al Gatto Nero' e anche durante una passeggiata.















Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini, tra i due sembra esserci molta sintonia. Sul motoscafo che li riportava in albergo (l'Aman Venice, dove George Clooney ha festeggiato il matrimonio con Amal, ndr), Bolle si è anche lasciato andare a un abbraccio passionale. Ma se fino a ieri l'uomo in compagnia di Bolle era un perfetto sconosciuto, oggi si scopre che al contrario è famoso.











A svelare la sua identità ci ha pensato Dagospia: "Svelato il mistero dell'amante di Roberto Bolle: è l'olandese Daniel Lee, lanciatissimo direttore creativo della griffe Bottega Veneta. Un 'macho-cool' che taglia e cuce e che da almeno un anno è stregato dalle piroette di Robertino", si legge. Daniel Lee è nato a Bradford il 17 gennaio 1984, dunque con Bolle ci sono 9 anni di differenza.

