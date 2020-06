Emilio Fede, al suo fianco c’è lei: chi è la moglie giornalista ed ex parlamentare

Emilio Fede, un compleanno indimenticabile. Durante la cena di festeggiamento del suo 89esimo compleanno, in via Partenope, lungomare di Napoli, e in compagnia della moglie Diana De Feo, ex parlamentare di Forza Italia, interrompe la serata con l’accusa di avere evaso i domiciliari. Infatti, due carabinieri in borghese, entrati nel ristorante, l’hanno condotto in albergo, con il divieto di uscire. Ma la moglie? Nel frattempo, scopriamo cosa ha detto l’ex Direttore.

Lo ha affermato a Il Corriere della Sera: “Sono terrorizzato. Ancora non riesco a capire come ad un individuo possa succedere quanto accaduto a me. Sono in questa camera d’albergo chiuso senza poter uscire o affacciarmi alla finestra”. Per Emilio Fede, la condanna in definitiva a 4 anni e 7 mesi nell’ambito del processo Ruby Bis. Sono 7 i mesi già scontati ai domiciliari, ma la pena prevede ancora 4 anni di servizi sociali. (Continua a leggere dopo la foto).



























Non ha atteso l’autorizzazione del giudice del tribunale di sorveglianza milanese, pur avendo avvisato i carabinieri di Segrate. Un compleanno sicuramente indimenticabile, anche per la moglie dell’ex Direttore. Ma chi è Diana De Feo? Nasce a Torino, la giornalista è stata anche senatrice al Popolo della Libertà per la XVI legislatura. (Continua a leggere dopo la foto).















Il matrimonio con Emilio Fede è avvenuto nel lontano 1965. Un legame ‘inossidabile’ da allora, che ha visto portare alla luce anche due figlie, Sveva e Simona. Proprio Sveva si occupa di giornalismo, come mamma e papà, e alla domanda sulla presunta ‘gelosia’ di Diana nei confronti di Silvio Berlusconi, risponde: “Se fosse stata gelosa sarebbe morta. E’ una donna specialissima, con un grande entusiasmo per la vita… La sua vita è stata piena di cose belle, lavoro, amici, figli, nipoti. Tutto questo l’ ha sempre sostenuta nella vita anche nel rapporto con mio padre”. (Continua a leggere dopo la foto).









Sempre molto discreta, Diana De Feo ha sempre preferito tenersi alla larga dal mondo del gossip, fatta eccezione per il marito, su cui ha spesso rilasciato dichiarazioni che potessero limare accuse e ridimensionare le polemiche. Di recente ha affermato in merito a Silvio sul settimanale Oggi che: “Non vuole avere grane, pensa solo per sé. Tanto lui è deputato europeo, chi lo tocca? Mi chiede se è stato ingrato? Sì, penso che si potrebbe dire così”, poi la smentita: ” Ero solo preoccupata che nessuno era andato a trovare Emilio in ospedale. Devo molto a Berlusconi per definirlo un ingrato…”.

Lutto nella politica, morto l’ex ministro. Dal principio, tra i più vicini a Silvio Berlusconi