Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, che fine ha fatto una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi? È da un po’ che non si sente più parlare di loro ma le notizie sono buone: i due stanno ancora insieme, sono una coppia solida e affiatata. Ora che il lockdown è finito, le cose vanno senz’altro meglio, specie per lei che vive a Brescia, una delle città più colpite dal coronavirus.

Ora i due sono tornati a vedersi più spesso, hanno ripreso a fare progetti insieme, insomma, a fare tutte le cose che fa una coppia normale. Stando a quanto riportato nell'ultimo numero di Chi, i due avrebbero intenzione di andare a vivere insieme. Ma la cosa è meno semplice del previsto. Il motivo? Il lavoro. Entrambi sono spesso costretti a spostarsi per questioni lavorative e trovare un luogo stabile in cui vivere non è semplice. Ma di sicuro, data l'intenzione di farlo, troveranno il modo.



























Intanto lui, durante la quarantena, si è dato da fare: ha studiato inglese un po' per perfezionare il suo, un po' per il piacere personale. Che ne sarà del suo futuro nel mondo del calcio? Secondo alcune indiscrezioni avrebbe ricevuto una proposta allettante dal Manchester United. E se la proposta fosse di quelle non rifiutabili, lui di certo partirebbe. Ma certo le cose con Ambra si farebbero più complicate… Come potrebbero vedersi?















Anche lei è molto impegnata sul fronte lavorativo e negli ultimi giorni è stato fatto il suo nome per la conduzione de La Vita in Diretta Estate di Rai Uno. Ma pare che alla fine si tratti di un nulla di fatto: Ambra non sarebbe interessata a condurre programmi di questo tipo, preferisce senza dubbio il cinema e il teatro. Ma non è escluso che possa valutare una proposta televisiva che sia allettante per lei.









E le nozze? Qualche tempo fa se ne era parlato. Alla fine si sposano o no? Più volte è stato detto che i due si sarebbero sposati in breve tempo ma al momento pare che non ci sia questa intenzione. Allegri ha ironizzato sulla questione e sembra che le nozze siano rimandate. Ma non è detto che in un futuro più prossimo di quello che crediamo non arrivino. Stiamo a vedere che succede.

