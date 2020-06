“Io l’ho fatto, Meghan no…”. Harry, la storica ex rompe il silenzio: il retroscena mai svelato

Sono stati fidanzati per tre anni prima di chiudere di comune accordo la loro relazione. Seppur siano rimasti ottimi amici, tra Harry d’Inghilterra e Cressida Bonas qualcosa è andato storto. Dopo la rottura lui ha incontrato Meghan Markle e l’ha sposata, invitando al royal wedding pure l’ex fidanzata, che nel frattempo era già in aria di matrimonio con un l’immobiliarista Harry Wentworth-Stanley.

Meghan Markle è riuscita a conquistare il suo cuore e quasi tutti abbiamo pensato che con il matrimonio si aprisse per la duchessa di Sussex uno di quei libri di fiabe in cui i protagonisti vivono in un magnifico castello, per sempre felici e contenti. Invece no, a neanche un anno dalle nozze la coppia ha deciso di abbandonare la famiglia reale e andare a vivere negli Stati Uniti, lontani dalla vita di palazzo che stava tanto stretta a Meghan.



























Ora, a distanza di anni, è la stessa Cressida Bonas a parlare. La giovane ha rivelato dettagli che mettono in cattivaluce la moglie di Harry, quella Meghan Markle che ha fatto di tutto per sposare il principe per poi fuggire da quella che la stessa Cressida dipinge come "una prigione dorata". In una intervista recente alla versione australiana del Daily Telegraph Cressida Bonas ha spiegato per quale motivo decise di non sposare il principe Harry, abbandonando il sogno di una vita da mille e una notte.















Cressida ha dichiarato: "La paura di fallire, del rifiuto, la paura di sbagliare e anche quella di non essere perfetta, penso che queste paure mi abbiano limitato molto durante certi periodi della mia vita". Concetti ribaditi anche nel podcast "Fear Itself". Il timore di non essere all'altezza, di non essere abbastanza avrebbe cambiato in maniera decisiva il destino di Cressida Bonas e del principe Harry. "Cressida si era spaventata guardando il servizio televisivo sul principe William, Kate e George durante il royal tour in Nuova Zelanda e in Australia quella primavera. Non voleva affatto quel tipo di attenzione e lo disse a Harry".









A quanto pare il principe Harry era molto innamorato di Cressida e tentò di farle cambiare idea, di convincerla che la loro vita insieme sarebbe stata diversa. Troppo tardi. La decisione era ormai presa. Katie Nicholl ha raccontato: “Harry soffrì un duro colpo quando lei disse: ‘non posso farlo’. Penso che gli abbia spezzato il cuore. Per due volte Harry era stato lasciato con il cuore infranto perché le donne di cui si era innamorato non volevano condividere il tipo di vita in cui lui era nato”.

