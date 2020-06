Roberto Bolle, la paparazzata-bomba. Il ballerino si lascia completamente andare: foto

Possibili importanti novità nella vita sentimentale del grande ballerino italiano Roberto Bolle. A beccarlo in atteggiamenti abbastanza intimi con una persona è stato il settimanale ‘Chi’, che ha postato alcune foto nel numero in edicola domani, mercoledì 24 giugno. Il danzatore si trova in Veneto, nella città di Venezia, ed è stato paparazzato in compagnia di un misterioso uomo dai capelli rossi. Secondo quanto riferito, i due hanno trascorso insieme uno spettacolare fine settimana.

Innanzitutto si sono goduti il Canal Grande, successivamente hanno visitato le isole di Torcello, Murano e Burano. La vacanza decisamente da sogno li ha visti inoltre alloggiare in uno degli alberghi più rinomati, ovvero l'Aman Venice di Palazzo Papadopoli. Già in passato due vip di una certa importanza avevano deciso di soggiornare lì: parliamo di George Clooney e Amal Alamuddini, che nel 2014 festeggiarono in quella struttura ricettiva il loro matrimonio. Ma non è tutto.



























Lo scorso sabato Bolle e questa persona sconosciuta al grande pubblico sono saliti a bordo di una barca per recarsi nelle isole di Venezia, che vi abbiamo nominato poco fa. Poi hanno deciso di pranzare alla trattoria 'Al Gatto Nero'. In questa location i proprietari e i dipendenti lo hanno accolto nel migliore dei modi e ci sono stati anche diversi selfie e autografi. I due, una volta terminato il pranzo, hanno ripreso la loro passeggiata ed ecco che è accaduto qualcosa di particolare.























Già durante le loro camminate per le strade venete sono sembrati molto affiatati, infatti si sono tenuti a braccetto. Poi sulla barca, mentre erano intenti a fare ritorno in hotel, si sono abbracciati in maniera alquanto affettuosa. E l'immagine ha catturato anche un momento non chiarissimo al 100%. Non è da escludere infatti che ci sia stato un bel bacio, ma la foto non riesce a far comprendere del tutto ciò che è successo. In quel caso, non staremmo parlando dunque di semplice amicizia.

Roberto Bolle, classe 1975, è il primo ballerino al mondo ad essere contemporaneamente ètoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. Nel 2017 ha visitato l’Italia con il suo galà ‘Roberto Bolle and friend’, mentre l’anno successivo ha condotto su Rai 1 il programma ‘Danza con me’. Dal 2012 è Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

