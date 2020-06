“Datte una calmata…”. Pierluigi Diaco, lite a ‘Io e te’ con l’ospite. Nello studio è imbarazzo totale

Pierluigi Diaco, vulcanico conduttore di ‘Io e te’, ci ha abituati a tutto. Oggi si è lasciato andare con Jo Squillo, ospite nel suo salotto per raccontare la sua vita. Come successo nei giorni scorsi il conduttore ha perso le staffe. E lo studio di ‘Io e te’ è piombato nel gelo.

La cantante ed esperta di moda è stata ospite nel salotto di Rai 1 e ha fatto il suo ingresso in studio con una torta vegana, regalo per il compleanno appena passato del conduttore del programma di Rai Uno. Jo Squillo ha parlato della sua decisione di diventare vegana, ma Pierluigi Diaco l’ha subito bloccata rispondendole a tono. “Rispetto il tuo pensiero, ma non lo condivido. Non sopporto i vegani che fanno la lezioncina sul mangiare”, ha detto il conduttore visibilmente irritato dal gesto della cantante, dj ed esperta di moda. (Continua a leggere dopo la foto)



























L’intervista è proseguita con diversi intoppi. E ancora una volta Pieluigi Diaco non si è trattenuto rispondendo a tono. Mentre Jo Squillo parlava delle sue dirette Instagram durante il lockdown ha recitato alcuni degli slogan simbolo dei suoi show social ma Diaco non ha apprezzato la velocità nel parlare. (Continua a leggere dopo la foto)















“Datte una calmata”, è stata la risposta del conduttore, che ovviamente ha lasciato la cantante e gli spettatori in totale imbarazzo. Durante l’intervista i follower di Twitter hanno criticato le uscite di Pierluigi Diaco. Il conduttore è stato molto severo con la sua ospite e i social si sono scatenati con un fiume di critiche velenose. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ma perché la tratta così?”, “Finisce in lite”. Nel mirino dei social anche il paragone con Katia Ricciarelli fatto poco prima, quando il conduttore ha chiesto a Jo cosa facesse negli anni Ottanta, anni in cui la Ricciarelli era una famosa cantante lirica e girava i teatri di tutto il mondo: “Non elegante”. “Sempre gentile ed educata”, è stato uno dei commenti fatti a Jo, che nonostante gli attacchi non ha mai perso la pazienza.

Dramma sfiorato per Giorgio Manetti: cosa è successo al cavaliere di UeD