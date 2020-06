Dramma sfiorato per Giorgio Manetti: cosa è successo al cavaliere di UeD

L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’, Giorgio Manetti, si è lasciato andare ad un’intervista con ‘NuovoTv’. Qui ha parlato anche e soprattutto di un momento particolarmente difficile della sua vita, quando ha temuto che potesse succedere qualcosa di grave. Ma si è soffermato pure su temi decisamente più soft, come la sua sfera sentimentale e il futuro in televisione. L’ex compagno di Gemma Galgani è ormai fidanzato da tempo con una donna di nome Caterina, ex storica partner.

La coppia si ama sempre più e il loro legame procede a gonfie vele. Non ha ancora programmato il matrimonio con lei, ma le ha promesso una vacanza da sogno in estate. Come annunciato dall'ex Cavaliere del dating show di Maria De Filippi, ha tanta voglia di portarla in Salento. Infatti, si recheranno in quella parte meravigliosa dell'Italia per rilassarsi completamente. Ma c'è necessità di trovare una struttura dog friendly affinché possano lasciare l'adorato cane Bruno.



























Durante il dialogo con il giornalista si è anche sbilanciato su un obiettivo personale. Manetti ha il desiderio di prendere parte ad un reality show: "Vorrei partecipare a Pechino Express". Inoltre, con un amico ha dato vita ad un corto noir in inglese, ma ha preferito glissare su ulteriori dettagli. Il progetto sarà svelato meglio prossimamente. Ma, come detto in apertura di articolo, Giorgio ha dovuto fare i conti anche con una bruttissima notizia, riguardante il suo amico a quattro zampe.























Il suo cane lo ritiene ormai parte integrante della sua vita ed è trattato come un figlio. Lo possiede da cinque anni e Giorgio Manetti ha svelato che ha rischiato seriamente di non farcela: “Quanta paura ho avuto per Bruno. Ha leccato un po’ di veleno per topi e l’ha salvato il dottore”. Il veleno si trovava all’interno di un deposito e l’animale, un incrocio tra un labrador ed un terranova, lo ha leccato non sapendo ovviamente del pericolo a cui stesse andando incontro. Ma tutto è andato per il verso giusto. (Continua dopo la foto)

L’uomo ha concluso, dicendo: “Per fortuna ce ne siamo accorti subito e lo abbiamo portato dal veterinario che lo ha salvato”. Sia per lui che per la dolce metà Caterina, Bruno è un punto fondamentale e fa praticamente parte a tutti gli effetti della famiglia. Questa situazione li ha preoccupati non poco, ma poi hanno potuto tirare un sospiro di sollievo per l’esito positivo.

