Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano ad essere al centro del gossip. I due si sono conosciuti tre anni fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono mai lasciati. In questi giorni si parla con insistenza della possibilità che la sorellina di Belen sia in dolce attesa. I dubbi dei fan sono sorti soprattutto vedendo l’argentina con qualche chilo di troppo.

Nelle ultime ore è arrivata una conferma da un giornalista, il quale ha annunciato imminenti novità in arrivo. Infatti, secondo quanto si può leggere sulla rubrica 'Follie' di 'DiPiù', "Cecilia non ha ancora confermato la gravidanza perché aspetta la fine del primo trimestre, il più delicato".



























Ma a quanto pare la sorella di Belen avrebbe indirettamente smentito la gravidanza confessando di aver solamente preso 7 chili e di aver adesso cominciato un'alimentazione più sana, che possa rimetterla in piena forma a breve. E starebbe facendo tutto da sola, senza l'aiuto di una nutrizionista.















Dopo la smentita di Chechu, però, il padre di Ignazio Moser, il campione di ciclismo Francesco, ha rimesso la pulce nell'orecchio lasciando una dichiarazione che ha tutto il sapore di una conferma. "E dai, questo sarà il quarto che arriva", ha detto a Di Più Tv confermando di fatto la notizia della gravidanza di Cecilia Rodriguez. "Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio", ha aggiunto cercando di rimangiarsi in qualche modo quelle parole.









“Sto facendo una dieta semplice, meno carboidrati, tante verdurine quasi senza olio, sto cercando di mangiare pesce che io non mangio mai. Dimagrirò”, aveva detto Cecilia commentando i chili presi durante la quarantena che ha trascorso nella tenuta di Trento insieme al fidanzato Ignazio Moser.

