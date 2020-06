“È incinta”. Meghan Markle, la voce bomba vola: quel particolare negli ultimi video non è passato inosservato

Meghan Markle incinta del secondo figlio. Le voci della gravidanza circolano in modo insistente nel mondo del gossip a stelle e striscie. Il ‘prinicpe’ Harry e l’attrice americana aspetterebbero il secondo figlio e si parla anche del sesso del futuro nascituro. La coppia dovrebbe avere una femminuccia. Quindi una sorellina in arrivo per il piccolo Archie, il primogenito di Harry e Meghan nato il 6 maggio del 2019.

Nelle ultime settimane si è chiusa in casa dopo aver aiutato a distribuire cibo alle persone bisognose nei primi tempi in cui si erano trasferiti nella metropoli californiana. Durante la quarantena i due sono apparsi in video poche volte ma tra i messaggi più significativi ci sono quello contro il razzismo e le immagini pubblicate per il primo compleanno del figlio Archie. (Continua a leggere dopo la foto)



























Quello che, in entrambe le occasioni è saltato agli occhi è che la pancia di Meghan era ben nascosta. E così i rumors sono iniziati a circolare insistentemente. Una fonte vicina ai due ha rivelato al New Idea che la dolce attesa è più che probabile. (Continua a leggere dopo la foto)















“Harry e Meghan hanno sempre voluto che il secondo figlio arrivasse vicino al primo. Il loro più grande desiderio è avere una femmina, così la loro famiglia sarebbe completa”. I tabloid americani sottolineano come nelle più recenti uscite è pubbliche, Meghan Markle abbia sempre nascosto con molta cura e attenzione le sue curve da mamma in attesa. (Continua a leggere dopo la foto)









Anche in occasione della registrazione del video per Save The Children, per il primo compleanno di Archie, lo scorso 6 maggio, l’ex attrice avrebbe nascosto le forme con un camicione. Una modalità che avrebbe insospettito i più. “Le voci girano da allora”, rivela l’ex sito.

Elena Santarelli, gaffe madornale in diretta con l’ospite. E a Italia Sì cala il gelo più totale