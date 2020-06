Caterina Balivo, il primo bikini dell’estate fa discutere parecchio. Ecco come si è presentata in spiaggia

Caterina Balivo, anche per la conduttrice è tempo di abbandonarsi al sole e al mare. Per farlo, sempre importante badare anche allo stile. E tra le sorelle Rodriguez, Chiara Ferragni e tanti altri volti noti, anche Caterina Balivo pena al modo più elegante per scendere in spiaggia. Sempre raffinatissima, ma con un tocco di originalità per chi sceglie di stupire.

Costume intero o bikini? Caterina Balivo sceglie una via di messo. Il suo ultimo post Instagram svela il segreto della sua bellezza per questa nuova stagione estiva ormai alle porte. Ormai da diversi giorni, Balivo e famiglia si trovano sulla splendida isola di Capri. Il due pezzi che mostra è un mix di eleganza e semplicità, per tutte quelle donne che amano essere originali e giocare con le curve del proprio corpo. (Continua a leggere dopo la foto).

























E nella culotte esiste il vero tocco di classe. La culotte infatti è finemente decorata con delle ruches in vita. E per il reggiseno, ci pensa la fascia e le spalline a volant a ravvivare il modello e dare un tocco più ‘sbarazzino’. Le curve del corpo non vengono esibite, ma accompagnate e valorizzate nei punti in cui serve fare cadere un occhio. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









Il modello lanciato dalla Balivo è pensato per tutti, persino per le curvy. Infatti grazie all’effetto fasciato, è possibile trattenere manigliette dell’amore e dare uno slancio alla vita non troppo stretta, dando il giusto valore alle forme e preferendo la semplicità. Ovviamente la differenza la farà il colore e la deorazione. C’è chi sceglierà il monocromatico e chi, invece, opterà per fantasie floreali o geometriche, per un effetto ancora più ‘wow’.

