Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, le nozze in gran segreto più discusse di sempre. È accaduto a Zanzibar, per le telecamere di Live-Non è la D’Urso. Molti i dubbi su questa unione: solo per visibilità? Ciò che sappiamo è che dal punto di vista legale, in Italia le nozze non hanno alcun valore. Ovviamente la coppia smentisce tutto, e oggi anche la felicità per quella vita ritrovata dalla madre di Favoloso.

Daniele Di Lorenzo, ex di Elena Morali, rappresenta la voce capolista tra quelle di coloro che stentano a credere nel loro amore. Ma i due continuano a rispondere che il sentimento esiste e che presto le nozze avverranno anche in Italia. Ciò che rimane vero è che non si parla di altro e le riviste che si occupano di gossip non fanno che acquisire quante più informazioni possibili.

























Lo ha ribadito più volte lo stesso Luigi Favoloso. Un viaggio a Zanzibar pagato di tasca propria e l'unico programma che ha voluto trasmettere le immagini di quel momento, ovvero Live – Non è la d'Urso: "a quanto pare qualcuno voleva vederle". Una vita nuova e migliore anche per la madre Loredana; Luigi non può che ritenersi estremamente fortunato e felice di questa fase di vita.















Ma la coppia fa alzare i toni. E sempre nel salotto di Barbara D'Urso è stato necessario intervenire nel dibattito tra Elena Morali e l'ex Di Lorenzo. Toni alti che sono stati ridimensionati prontamente dalla conduttrice, soprattutto quando a essere menzionate cominciavano a essere persone 'esterne' all'argomento, come quando Elena ha menzionato il padre di Daniele.









Litigi, scontri, dubbi, Elena Morali e Luigi Favoloso hanno sollevato un polverone epocale. Ancora nessuna dichiarazione rilasciata da Nina Moric, che con Favoloso ha in ballo ancora una disputa legale di un certo peso. Solo pochi giorni prima delle nozze a Zanzibar, la modella croata consapevole della ‘fuga’ dell’ex aveva intimato che fosse inutile allontanarsi e che prima o poi i nodi vengono sempre al pettine.

