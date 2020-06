“Il primo giorno è come l’ultimo”. Lamberto Sposini torna a parlare: la dedica è per una persona più che speciale

Lamberto Sposini, mai visto prima di adesso così. Il suo messaggio colpisce dritto al cuore. Il giornalista condivide una dedica sul profilo Instagram indirizzata a una delle donne più importanti della sua vita, la figlia Matilde, ormai maggiorenne. La dedica rivolta da un padre alla propria figlia rappresenta sempre un momento intenso. Ecco cosa è accaduto.

Arriva il giorno del tanto atteso esame di maturità e Matilde fa parte di quella generazione di maturandi alle prese con una doppia prova. ‘emergenza sanitaria ha stravolto la normalità a cui tutti eravamo abituati, e anche il sistema scolastico si è visto costretto a modificare le modalità di insegnamento. La didattica, però, non si è fermata e così anche gli esami di Stato 2020. (Continua a leggere dopo la foto).

























Ecco arrivare la dedica di papà Sposini. Il giornalista con un semplice pensiero che accompagna alcune foto di Matilde, riesce a trasmettere un messaggio intenso e commovente: “Il primo giorno come l’ultimo. In bocca al lupo, piccola”. Tutto questo accade sul profilo Instagram del giornalista, che fa una piccola eccezione, uscendo fuori da quel ruolo a cui tutti siamo abituati. (Continua a leggere dopo le foto).























Il primo giorno delle scuole dell’elementari vedono una piccola Matilde in grembiulino bianco, pronta a fare capolino in una realtà diversa, da cui anno dopo anno uscirà con una consapevolezza sempre più forte. Fino a oggi, Matilde ormai diciottenne si torva ad affrontare la prova scolastica conclusiva di un altro percorso formativo importante. E il papà non può che ricordare questi momenti. Voto finale? 95/100. (Continua a leggere dopo le foto e il post).

Visualizza questo post su Instagram Il primo giorno come l’ultimo. In bocca al lupo, piccola.♥️ Un post condiviso da Lamberto (@lamberto_sposini) in data: 20 Giu 2020 alle ore 12:19 PDT

Un successo da papà che raccoglie circa 5mila like. Matilde non può che gioire per la dedica del padre e dimostrare ancora una volta di farcela. Matilde è nata dalla relazione tra Lamberto Sposini e Sabrina Donadio. In seguito ai problemi di salute del giornalista, papà e figlia hanno stretto ancora di più il loro rapporto. Ricordiamo infatti che correva l’anno 2011 quando Sposini fu colpito da un ictus. E fortunatamente l’intervento andò bene.

“Qualcosa è andato storto”. Silvia Provvedi, la rivelazione sul parto a pochi giorni dalla nascita della piccola Nicole