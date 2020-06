Super party per mamma Silvia Provvedi e la figlia Nicole. Una vera sorpresa: foto

Silvia Provvedi è diventata mamma lo scorso 18 giugno, per la sua felicità e quella della sua dolce metà Giorgio De Stefano. La ragazza ha raccontato nei giorni scorsi di aver sofferto tantissimo per la lontananza dalla sorella Giulia, ma adesso il grande momento è arrivato. Le Donatella si sono finalmente incontrate ed abbracciate. La zia ha tenuto anche la piccola tra le sue braccia, dimostrando immediatamente il suo immenso amore. Ed è stata fantastica la sorpresa per la neo mamma.

Infatti, Giulia le ha regalato una meravigliosa festa di bentornata a casa, ovviamente senza che se l'aspettasse. Festeggiata nel migliore dei modi la nascita di Nicole. Il party è stato riservato alle persone più strette ed è stato organizzato in occasione dell'uscita dall'ospedale della donna. Proprio la gemella l'ha prelevata dal nosocomio per riportarla a casa. E qui Silvia ha potuto gustarsi questi festeggiamenti inaspettati: la sua felicità è giunta ai massimi livelli.

























La stessa Giulia Provvedi ha immortalato le fasi precedenti e successive sul suo social network. Infatti, prima di prenderla dall'ospedale, ha detto ai suoi fan: "Tra poco andrò a prendere Silvia. Ci sarà anche una sorpresa per lei". E poi ha postato su Instagram numerose immagini del party in questione. Si sono potuti ammirare bellissimi palloncini, un tavolo imbandito con ogni tipologia di cibo ed una strabiliante torta a più piani con la presenza del nome della bebè. Ma non solo.























Tutti i partecipanti alla festa hanno intonato il classico "tanti auguri". Tra le persone invitate al party, c'erano Martina Hamdy, Federica Meazza, Alberto Ramaz, Sarah Noyz, Priscilla e Alessandra Navarra. Tutti si sono scattati insieme una fantastica foto di gruppo per riprendere questo storico momento. Silvia e Giulia sono apparse estremamente contente e soddisfatte. Ed ora non fanno altro che godersi a 360 gradi la bimba, già inondata da una marea di affetto.

In precedenza Silvia aveva riferito ai suoi follower di un avere l'umore un po' giù: "Buongiorno, inutile dirvi che sono sveglia da stanotte. Mia sorella non può venire a trovarmi e mi dispiace tantissimo perché mi manca da morire: stiamo fremendo per ricongiungerci non appena sarà possibile. Ovviamente causa Covid e le restrizioni che ci sono giustamente, non sono ammesse visite. Inutile ripetervi che mi manca".

