“Tutto programmato”. Meghan Markle, la soffiata è clamorosa: aveva un ‘piano’ per salire sul trono

Meghan Markle travolta nel vortice di nuovi clamorosi rumor. Non se ne esce più vivi, i riflettori si accendono nuovamente sulla vita della casa Reale. L’indiscrezione è stata diffusa dopo la messa in onda di un documentario trasmesso da Channel 5, che ha fatto emergere alcuni aspetti lasciati per troppo tempo a tacere nell’angolo. Una verità quella emersa che potrebbe fare saltare ancora una volta i precari equilibri della famiglia.

I rapporti sono stati sempre minati da presunte invidie e gelosie, ma questa volta l’indiscrezione diffusa in rete la dice molto lunga sulle rispettive consorti della famiglia reale di Buckingham Palace. Esclusivi rumor si diffondono ancora sui motivi che avrebbero portato la duchessa di Sussex a prendere le distanze dalla Corona britannica. (Continua a leggere dopo la foto).

























Rapporti precari che coinvolgono anche i diretti consanguinei eredi al trono, i figli di una Lady che mai avrebbe desiderato assistere ai dissapori che nel tempo si sono andati creando tra Harry e William. Secondo il documentario non solo Meghan “voleva diventare regina al posto di Kate Middleton, ma non ci è riuscita”, ma anche qualche dubbio sulla bontà della coppia formata da William e Kate. (Continua a leggere dopo la foto).















“Troppo buoni per essere veri”, si afferma a chiare lettere. Quindi si rimescolano le carte di un gioco portato avanti tra gelosie e verità taciute, che se da un lato vedono Harry in preda alle invidie per il ruolo al trono del fratello, dall’altro sarebbe stato lo stesso William ad aver visto messo troppe volte in discussione il suo stesso titolo. (Continua a leggere dopo la foto).









Ecco emergere dunque il ‘piano’ di Meghan che, sempre secondo il documentario, avrebbe approfittato del rapporto presumibilmente conflittuale tra fratelli. Il suo intento? O meglio le sue speranze? Semplice capirlo, ovvero quelle che vedrebbero il cognato rinunciare al trono. Quasi impossibile veder realizzare questo sogno, motivo che ha spinto la stessa Meghan a prendere le dovute distanze. Insomma, quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba.

