“Devastati”. James Van Der Beek, il dramma si consuma in casa: lo strazio della moglie

James Van Der Beek, ve lo ricordate il volto reso celebre dalla serie tv Dawson’s Creek? Gli anni sono passati da quando il quartetto di adolescenti americani muoveva i propri passi nel mondo del cinema, mettendo in scena i primi grandi amori, i primi baci, i balli di fine anno. Storie di amicizia che spesso vedevano nascere anche l’amore e Dawson era l’inguaribile romantico di sempre, appassionato di Spielberg e della sua Joey.

Oggi James Van Der Beek è un marito e papà. Ha sposato Kimberly Brook, con la quale ha realizzato il sogno di vedere tirare su una famiglia numerosa. Cinque figli per la coppia, ma anche il desiderio di darne alla luce un sesto, che sembra non riuscire a nascere. Non è la prima volta che i due provano a diventare genitori di un sesto piccolo grande amore, ma invano. L’annuncio di James è struggente. (Continua a leggere dopo la foto).

























Non il primo aborto spontaneo, bensì il quinto. I due si dicono rassegnati e increduli di fronte al dramma che stanno affrontando da diverso tempo: “Dopo aver subito un aborto brutale e condiviso pubblicamente lo scorso novembre, siamo stati felicissimi di apprendere che fosse incinta. Questa volta però abbiamo tenuto la notizia per noi. Ma lo scorso fine settimana, ancora una volta l’anima che eravamo stati entusiasti di accogliere nel mondo aveva altri progetti, che non includevano l’unirsi a noi”. (Continua a leggere dopo la foto).















E aggiunge: “Abbiamo portato Kimberly all’ospedale in ambulanza per un’altra notte straziante di trasfusioni di sangue. E mentre ero in piedi, grato per le brave persone che navigavano nel labirinto delle regole per salvarle la vita ma impotente nel non poter fare molto per la donna che amavo, oltre a massaggiare i suoi piedi e cercare di tenerla calda, qualcosa mi scorreva nella testa, ancora e ancora, che ora mi sento costretto a condividere: Dobbiamo prenderci più cura l’uno dell’altro. Il mondo sta soffrendo in questo momento”. (Continua a leggere dopo le foto).









Nel suo annuncio Instagram, l’ex Dawson non può che esprimere tutto quel che prova. Una delusione per tutti, che vorrebbe spazzare via soprattutto dal cuore e dalla mente della moglie: “C’è negazione, shock, intorpidimento, rabbia. E non ci sono parole per alleviare quel dolore … per rendere meno doloroso il processo o risolverlo rapidamente. Ma la via d’uscita? Come possiamo prenderci più cura l’uno dell’altro? E a tutte le famiglie che hanno attraversato questo vorrei solo dire che non sono sole”. Un percorso lento, ma l’amore vince sempre su tutto.

