È una delle food blogger più amate e, durante il lockdown, è diventata ancora più famosa. Sono state quelle di Benedetta Rossi le ricette più cercate e più lette. Ciò che piace di lei è la sua semplicità e il suo modo dettagliato di spiegare le ricette. Se si seguono i suoi consigli, è praticamente impossibile sbagliare un impasto. Insomma, ormai è una star. Ed è partita da zero: per gioco ha iniziato a condividere in rete le preparazioni dei suoi piatti ed è entrata subito nel cuore di tutti.

Ma quanto guadagna Benedetta Rossi? È una delle domande che i suoi follower si fanno più spesso. La domanda è lecita e la curiosità è comprensibile: Benedetta Rossi ha milioni di follower: per esempio, solo su Instagram, ne ha 3 milioni. Gli iscritti al canale YouTube invece sono più di 2 milioni e su Facebook è seguita da più di 5 milioni e 700mila persone. Si tratta di cifre da capogiro che di certo avranno un riscontro anche a livello economico.

























Almeno questo è quello che pensano in tanti. Ma quanto guadagna Benedetta Rossi? I suoi incassi sono top secret, si possono solamente fare delle ipotesi. La food blogger, ovviamente, non vuole parlarne perché sono affari suoi. Però, in un'intervista per Gambero Rosso, ha detto che "si tratta di uno stipendio normale". Però tutti quei follower… Come si legge su Money, la Rossi aveva detto: "Facebook e Instagram non pagano, qualcosa ci arriva dal sito, principalmente per i banner pubblicitari, e il resto da YouTube".















Lo stesso sito prova a fare qualche conto e, tenendo in considerazione il numero di visualizzazioni del sito e le partnership, sostiene che è verosimile che Benedetta Rossi incassi una cifra che va dai 2.000 ai 4.000 euro al mese. Con YouTube Benedetta Rossi raggiunge le 150 milioni di visualizzazioni. Ma non è possibile dire con certezza quanto vengano pagati i vari creator su YouTube visto che le tariffe sono molto variabili. Si può stimare, però, circa 0,50€ ogni mille visualizzazioni.









Facendo i calcoli, si arriva alla cifra di 75mila euro totali solo da YouTube. Ma non è tutto. Perché Benedetta Rossi ha pubblicato quattro libri (che hanno venduto 500mila copie). Per non parlare degli sponsor. E del programma televisivo in onda su Food Network e su Real Time. A tutte le sue attività bisogna poi aggiungere gli incassi del suo agriturismo aperto negli anni ’90. Ovviamente, da quando è diventata così famosa, le prenotazioni sono notevolmente aumentate. E quindi anche gli incassi.

