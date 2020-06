Elena Morali e Luigi Favoloso hanno vissuto momento turbolenti. Tra alti e bassi la loro relazione, iniziata qualche mese fa, va avanti ma adesso sembra essere giunta la tanto attesa svolta. L’indiscrezione che sta circolando con insistenza in queste ore è veramente molto clamorosa e nessuno si aspettava di apprendere una notizia del genere. Nonostante si sapesse che il legame tra i due si fosse ricomposto, non si credeva che il livello del loro amore sarebbe addirittura arrivato a questo punto.

Secondo quanto riferito da alcune fonti segrete nominate da ‘Il Tempo’, la coppia, che attualmente si trova a Zanzibar, avrebbe deciso di unirsi in matrimonio. Il sì sarebbe arrivato proprio all’estero. Un colpo di scena inatteso, che farebbe comunque felici tutti i loro fan. Ovviamente servirebbe poi trascrivere il tutto nel territorio italiano per ufficializzare le nozze, ma pare che proprio in queste ore si starebbe concretizzando il passo importantissimo tra la bellissima Elena e Luigi. (Continua dopo la foto)

























Il patto di amore e fedeltà starebbe per essere sottoscritto nelle spettacolari spiagge dell’isola che si trova in Tanzania. E Favoloso ha pubblicato una foto insieme, scrivendo su Instagram: “La verità è una, ti sposerei in ogni angolo del mondo ed è quello che farò”. Soprattutto per Favoloso si tratta di una splendida news, dopo tanti periodi contraddistinti da problemi anche seri. Infatti, l’ex Nina Moric lo ha denunciato nei mesi scorsi accusandolo di maltrattamenti e stalking. (Continua dopo la foto)























L’uomo risulta attualmente indagato dalla Procura della Repubblica di Milano. In televisione si è professato completamente innocente e lo ribadirà anche nelle aule di tribunale. Inoltre, Favoloso avrebbe presentato una denuncia nei confronti della Moric per diffamazione. Ma queste brutte note negative stanno per essere messe alle spalle. A prevalere sarebbe questo meraviglioso sì, che coronerebbe un sogno. Tra lui e la Morali sembra essere scoccata la scintilla definitiva. (Continua dopo la foto)

Circa un mese fa Elena, ospite di Barbara D’Urso, aveva confessato di aver rivisto Daniele, il ragazzo che frequentava durante la sua relazione conclusa qualche mese fa con Scintilla, il comico Gianluca Fubelli. “Sono molto impulsiva e faccio un sacco di stupidaggini. Non l’ho lasciato. Ho scritto quell’annuncio con impulsività perché avevamo litigato. Lui ovviamente si è arrabbiato e ora non lo sento da qualche giorno”.

