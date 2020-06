Sandra Milo, quello dell’attrice è un vero e proprio grido di dolore. Che sta succedendo

L’attrice Sandra Milo è stata una delle maggiori protagoniste nelle ultime settimane di proteste, anche clamorose, per tenere alta l’attenzione sulla crisi economica che sta attanagliando coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo. Infatti, ha prima iniziato uno sciopero della fame e poi si è addirittura incatenata a Palazzo Chigi. Successivamente è stata accolta dal premier Giuseppe Conte, che l’ha tranquillizzata ed ha promesso che sarebbe intervenuto per risolvere la questione.

La donna in questo periodo avrebbe dovuto essere al lavoro a teatro, ma a causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile. Nelle scorse ore è stata intercettata dal settimanale ‘Mio’. Qui Sandra ha rilasciato un’intervista nella quale ha nuovamente voluto fare un accorato appello alle istituzioni. Lei ritiene che i costi sono enormi e quindi si deve dare la possibilità di ritornare man mano alla normalità, affinché si possa ritornare a guadagnare qualcosa per andare avanti. (Continua dopo la foto)

























Questo quanto dichiarato dalla Milo: “Hanno bisogno di aiuto. Il teatro ha un costo che va dal personale tecnico agli artisti. Non possono lavorare per rimetterci. Dobbiamo riprendere con le dovute cautele”. Poi si è soffermata sul presidente del Consiglio Conte. Nei suoi confronti ha dispensato parole positive: “Giuseppe Conte è una persona affabile e naturale, sono rimasta stupita. L’ho incontrato per parlare di tutti quei lavoratori autonomi e non mi aspettavo così tanto risalto”. (Continua dopo la foto)























Poi ha aggiunto ancora: “Sono solo andata per dare risalto a tutte quelle persone che non lavorano”. Sandra Milo ha poi concluso la sua conversazione con il giornalista di ‘Mio’, ribadendo per l’ennesima volta che è ancora carica e pronta per nuove esperienze professionali: “Sono ancora in condizione di lavorare. Ho buona salute e tanta energia”. Ma per lei è giunta nei giorni scorsi una brutta notizia: Pierluigi Diaco ha deciso di non riconfermarla nel cast del programma ‘Io e Te’. (Continua dopo la foto)

La figlia raccontò che al termine della protesta a palazzo Chigi la madre non si sentì bene: “Mia madre ha avuto un malore, probabilmente dovuto al forte caldo visto che ieri ha passato molto ore sotto al sole. Inoltre, veniva dallo sciopero della fame”. Secondo quanto riferito, i medici che l’hanno sottoposta a dei controlli l’hanno invitata a rispettare un “assoluto riposo”. E in più dovrà seguire una dieta affinché possa rimettersi in forma.

“Succederà presto”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti per il grande annuncio