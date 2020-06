Claudia Gerini, primo bikini della stagione. L’attrice non ha più il fisico di una volta ma resta sempre super attraente. Giudicate voi

Claudia Gerini ha già scelto la meta della sua vacanza estiva. La spiaggia di Fregene ha già dato il suo benvenuto alla celebre attrice italiana, che appare in una foto esclusiva in compagnia della figlia mentre le due sono intente a fare il primo bagno. La Gerini spiazza per spontaneità e gli scatti, oltre la tenerezza del momento condiviso tra mamma e figlia, lascia emergere anche alcuni dettagli.

Finito il periodo di isolamento forzato, non c'è che rimanere attenti, ma provare a riprendere in mano la vita di sempre. Con la stagione estiva alle porte e le giornate di sole che chiamano all'aria aperta, anche mamma Gerini e la splendida Linda festeggiano l'estate insieme. Lo fanno sulla spiaggia di Fregene, dove Claudia si mostra in versione del tutto naturale.

























I mesi di inattività si fanno sentire un po' per tutti e anche la Gerini mostra i segni evidenti di un corpo 'rilassato', che non aspetta altro che rimettersi in movimento. Senza troppi timori, Claudia ha ancora una carnagione bianchissima e persino qualche chiletto in più, ma non sembra per nulla curarsene. L'importante è stare bene e per tutto il resto si provvederà nei mesi a seguire.















Ci ha pensato il settimanale Oggi a rendere esclusivi gli scatti del momento condiviso tra mamma e figlia. Linda, 10 anni, è tale e quale alla mamma. Nasce dall'amore con Federico Zampaglione, e come mamma e papà e un piccolo genio creativo: "Linda è un'artista nata: ama il canto e la recitazione. E' molto estroversa, di carattere mi somiglia".









Le forme della Gerini non sono quelle di sempre e per vivere una giornata di mare, l’attrice indossa un semplice e comodo costume intero nero. Linda segue la mamma durante lo svolgimento degli esercizi in acqua per le gambe. Gli scatti rivelano il desiderio di rimettersi in forma, ma per farlo è possibile anche divertirsi in compagnia di chi si ama, e senza troppa fretta. D’altronde, con una carriera come quella della Gerini non si può che acquisire molta sicurezza: “Sono molto contenta di quello che ho fatto, ma mi sento aperta anche al nuovo. Credo insomma di poter dare ancora tanto. Non sono poi affatto rancorosa, se un ruolo lo fa una altra a me va bene cosi, non sono gelosa. Ho un bel carattere”.

