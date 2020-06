“Succederà presto”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti per il grande annuncio

Continuano ad essere al centro del gossip Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In particolare, si parla con insistenza della possibilità che la donna sia in dolce attesa. I dubbi dei fan sono sorti soprattutto vedendo l’argentina con qualche chilo di troppo addosso. In molti ritengono improbabile che si sia semplicemente ingrassata, infatti prediligono l’ipotesi che aspetti un bebè. E nelle ultime ore è arrivata una conferma da un giornalista, il quale ha annunciato imminenti novità in arrivo.

Infatti, secondo quanto si può leggere sulla rubrica ‘Follie’ di ‘DiPiù’, “Cecilia non ha ancora confermato la gravidanza perché aspetta la fine del primo trimestre, il più delicato”. Ma a quanto pare la sorella di Belen avrebbe indirettamente smentito la gravidanza confessando di aver solamente preso 7 chili e di aver adesso cominciato un’alimentazione più sana, che possa rimetterla in piena forma a breve. E starebbe facendo tutto da sola, senza l’aiuto di una nutrizionista. (Continua dopo la foto)

























Queste le sue parole: “Sto facendo una dieta semplice, meno carboidrati, tante verdurine quasi senza olio, sto cercando di mangiare pesce che io non mangio mai. Dimagrirò”. Dunque, i fan potrebbero restare delusi visto che nessun bambino o bambina ci sarebbe all’orizzonte. Dichiarazioni ufficiali di smentita non ce ne sono state, quindi c’è ancora chi spera che possa essere incinta. Non resta che aspettare che Cecilia o Ignazio rompano il muro del silenzio per dire tutta la verità. (Continua dopo la foto)























A proposito dei suoi chili in più, replicando all’amico Ferrari e parlando dunque del suo ingrassamento, la giovane ha svelato: “Uno…sei…facciamo sette chili”. Quindi, stando al suo racconto, sarebbero ben 7 i chili in più accumulati durante il lockdown. Non sappiamo con certezza se l’abbia detto per scherzare o se abbia proferito la verità. Cecilia è indubbiamente apparsa più formosa, ma fortunatamente per lei il fascino è intramontabile ed è sempre bella e sensuale. (Continua dopo la foto)

Dopo aver vissuto per mesi a Trento con la famiglia della sua dolce metà, ora tutta la famiglia Rodriguez si trova in una villa meravigliosa sul lago di Como, per rilassarsi e godersi un po’ di ritrovata normalità. Nella villa situata a Sala Comancina sono invitati anche tutti gli amici; il grande assente resta Stefano De Martino, in crisi con la sorella Belen. E chissà se quest’ultima potrà diventare realmente zia nei prossimi mesi.

