Belen Rodriguez e Stefano De Martino, negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di loro. Dopo la crisi che li aveva portati a separarsi anni fa, la scorsa estate si erano mostrati di nuovo insieme come coppia. La gioia dei fan era stata immensa: finalmente i due erano tornati insieme e il figlio Santiago poteva avere di nuovo mamma e papà uniti. Ora però la coppia sta attraversando una nuova bufera. E sul loro conto se ne dicono di tutti i colori. Non è chiaro cosa li abbia portati a lasciarsi: qualcuno ipotizza che ci sia stato qualche tradimento, altri parlano del fatto che la famiglia di lei fosse troppo presente.

Nelle ultime ore, poi, è venuto fuori che sia lui che lei avrebbero già la testa "altrove", cioè sarebbero interessati ad altre persone. Ma non si sa se in tutto ciò ci sia nulla di vero. Solo i diretti interessati sanno cosa sta succedendo, solo i diretti interessati conoscono la verità. Il resto è indiscrezione. Nel mare di gossip che circonda Belen e Stefano, arriva la "soluzione" di Gianni Ippoliti che ne parla nella sua rassegna stampa su Instagram.

























Gianni Ippoliti, nella sua rassegna stampa su Instagram, lancia le possibili soluzioni per risolvere la crisi tra la showgirl e il ballerino. Nel video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Gianni Ippoliti si sofferma sulla copertina del settimanale Vero Tv: "Stefano e Belen a Temptation Island Vip. Maria De Filippi ha un sogno". Ma è possibile? Decisamente no. Anche perché a Temptation Island vip vanno le coppie. E loro non lo sono più.















Tra l'altro sia Stefano che Belen stanno tentando di mantenere il riserbo sulla loro vita privata: lui non vuole parlarne e, nelle interviste, parla solo del suo lavoro (che sta andando alla grande). Belen, dal canto suo, pensa al futuro ed è in cerca di una nuova casa dove trasferirsi con il piccolo Santiago. Insomma, niente Temptation Island per loro. "Tutti sanno che quando Maria De Filippi vuole una cosa, la ottiene. Belen e Stefano a Temptation Island Vip, ma non sono andati per la crisi?" spiega Ippoliti su Instagram.









"No, perché tutti sanno che questo matrimonio non finirà. E lei aspetta il secondo figlio? E lei ne vuole tre? Insomma ci vuole un figlio per non dirsi addio? E poi di pochi giorni fa l'annuncio: Belen è incinta e poi lei spiega com'è andata" dice ancora nel video. Insomma, un modo ironico per fare il punto su una situazione piuttosto complicata…

