“Mai come adesso…”. Caterina Balivo, dopo l’addio a Vieni da me, arriva l’annuncio inaspettato. E stavolta è lei a parlare

Caterina Balivo, dopo l’addio a Vieni da me diventa social. Più che social, si può dire, visto che la conduttrice condivide molti momenti della sua vita quotidiana con quanti hanno deciso di seguire questa nuova veste comunicativa di una mamma a tempo pieno. Lo ha più volte mostrato quanto la sua ‘giornata tipo’ sia frenetica e ricca di impegni, tra casa, famiglia e lavoro. Poi l’annuncio di oggi. Vediamo cosa è accaduto.

Una didascalia che dice tutto. Caterina Balivo trova sempre il modo per tenersi impegnata e lanciare anche messaggi importanti ai suoi numerosissimi sostenitori. Facile dedurre dall' hashtag in quale nuova impresa si sia cimentata la conduttrice di Vieni da Me. Con un chiaro e deciso #spiaggiapulita, Caterina Balivo approda di buona mattina sui social e annuncia tutto così.

























"Ogni anno con la mia famiglia mi occupo della pulizia di una spiaggia accanto a casa nostra". L'ex conduttrice di Vieni da me non è da sola, ma per la missione arruola tutta la sua splendida famiglia. Armati di buste alla mano, Caterina Balivo e truppa partono alla volta della pulizia della spiaggia vicina alla casa. E l'iniziativa viene ulteriormente spiegata con alcune parole.















"E' uno spazio molto selvaggio dove quest'anno abbiamo raccolto quattro sacchi molto grandi di plastiche e altri materiali non riciclabili. Mai come quest'anno abbiamo capito quanto sfruttiamo il nostro territorio e abbiamo visto la bellezza delle nostre città e dei nostri mari dopo il lockdown". Le riflessioni della conduttrice sono profonde e hanno lo scopo di sensibilizzare tutti.









“Il nostro Pianeta ha bisogno di noi, ogni giorno. E ogni piccolo gesto può essere il motore di una grande rivoluzione”. Caterina Balivo si augura di aver offerto a tutti un punto di vista diverso con cui imparare a amare e rispettare la natura che ci circonda. E dopo mesi trascorsi in isolamento forzato, le parole della conduttrice risuonano ancora più intensamente.

