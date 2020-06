Adriana Volpe e Roberto Parli, la crisi è superata? Macché. Anzi, la situazione sembra essere addirittura peggiorata. Per quanto sia la conduttrice che il marito siano persone piuttosto riservate che non amano parlare della propria vita privata, le notizie sono trapelate. A volte bastano poche parole… E quelle pronunciate nelle ultime ore da Parli non sono certo passate inosservate.

Di Roberto Parli si è iniziato a parlare da quanto Adriana Volpe è entrata nella casa del Grande Fratello Vip: di riflesso il pubblico ha iniziato a conoscere anche l’uomo che le sta accanto. Parli è un uomo molto timido, riservato, che non ama essere sotto i riflettori. Ma è uno molto legato alla sua famiglia e il pubblico è stupito che in questo periodo non stia con sua moglie e sua figlia. Perché non stai con la tua famiglia? Perché questo strano atteggiamento? Sono alcune delle domande arrivate a Parli tramite Instagram. Continua a leggere dopo la foto

























Alle quali l’imprenditore ha risposto in modo secco. “Gira la domanda a lei”, è stata la replica di Roberto Parli. In pratica lui non vuole rispondere e vuole che l’utente rivolga la domanda alla moglie, come a voler sottolineare che, se attualmente le cose non vanno bene, la colpa è sua. A giudicare dalla risposta di Parli, la situazione familiare non è delle migliori… Ma questo lo sapevamo. Perché ne aveva parlato anche Adriana Volpe. Continua a leggere dopo la foto















La ex gieffina aveva confessato al settimanale Chi di aver trascorso un momento matrimoniale non proprio perfetto, anzi… Eppure alla festa organizzata da Fabio Testi con (quasi) tutti gli ex gieffini dell’ultima edizione, lei si era presentata con il marito. E il gossip si era smorzato visto che tutti avevano pensato che gli attriti fossero superati. Ma non è così: le parole di Parli hanno riacceso l’incendio. Continua a leggere dopo la foto









Ma cosa è successo? C’è di mezzo qualche altra persona? Una cosa è sicura: dopo il Grande Fratello Vip l’idillio tra Adriana Volpe e suo marito si è rotto. I due non si sono fatti più vedere insieme, se non alla festa di Testi e ora le parole di lui arrivano come macigni. Non solo: i due non si sono visti neanche durante il lockdown visto che lui stava in Svizzera mentre lei a Roma…

