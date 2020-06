Angelina Jolie, rarissima confessione su Brad Pitt. Dopo anni dal divorzio, la verità: ecco perché è finita

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno fatto sognare. Bellissimi, entrambi, e con una forte motivazione a dare sempre il meglio in tutto, anche nella vita coniugale. Ma non sempre ciò che è oro luccica e anche la coppia di divi ha raggiunto il capolinea. Una famiglia decisamente numerosa, con la necessità di far fronte al benessere di tutti, soprattutto dei loro sei figli. Angelina Jolie ha spiegato tutto in un’intervista rilasciata per Vogue.

"E' stata la decisione giusta. Continuo a concentrarmi sulla loro guarigione. Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini vedono bugie su se stessi nei media, ma io ricordo loro che conoscono la verità e se stessi". L'amore per i propri figli vince sempre su tutto e permette di superare qualsiasi avversità nella vita di un uomo e di una donna che hanno scelto di diventare genitori.

























Accade sempre, soprattutto se dei propri figli si ha una visione chiara, come quella di mamma Jolie: "sei giovani molto coraggiosi e molto forti", li ha definiti. Non sono tutti figli biologici. Tre adozioni, quelle che riguardano Maddox, 18 anni, Pax, 16 anni e Zahara, 15 anni e poi la nascita di Shiloh, 12 anni e dei gemelli Knox e Vivienne, 11 anni.















"Con i miei figli adottivi non posso parlare di gravidanza, ma parlo con molti dettagli e tanto amore del viaggio fatto per trovarli e come è stato guardarli negli occhi per la prima volta", ha teso a specificare Angelina, che non ha mai fatto perdere ai figli adottivi "il contatto con la loro origine": "Hanno radici che tu non hai. Onorali. Impara da loro. È il viaggio più straordinario da condividere ".









Il matrimonio tra Angelina Jolie e Brad Pitt risale all’agosto del 2014, ma alle spalle la coppia aveva già ben 10 lunghi anni di fidanzamento. Solo dopo due anni dal fatidico ‘si’, Angelina ha chiesto il divorzio. Correva il mese di settembre, quando nel 2016, si vociferò di una lite accesissima tra Brad e Maddox, che spinse la Jolie a chiedere il divorzio. La custodia fisica dei sei figli è stata affidata proprio a lei, che da quel giorno mette l’amore verso i figli tra le priorità assolute.

