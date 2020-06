Non tutti sanno che Albano Carrisi non è figlio unico e ha un fratello che ha alle spalle una carriera nel mondo della musica proprio come il cantante di Cellino San Marco. costellata da parecchie soddisfazioni. Stiamo parlando di Franco Carrisi che, con il nome d’arte di Kocis, ha lavorato nella discografia dal 1967 al 1973. Nel 1967 si trasferisce a Milano per intraprendere l’attività di cantante, seguendo le orme del fratello: debutta con il suo vero nome a Settevoci, programma musicale televisivo ideato e condotto da Pippo Baudo.

Ottenuto un contratto discografico con la EMI Italiana, adotta lo pseudonimo Kocis e partecipa a Un disco per l'estate 1970 con Per te dolce amore, senza qualificarsi per la finale. Torna alla stessa manifestazione l'anno successivo con Sera d'agosto, che invece riesce a superare la fase eliminatoria ed ottiene un discreto successo. Sempre nel 1971 raccoglie consensi con Prato verde, stanza blu. Nel 1970 recita in Angeli senza paradiso di Ettore Maria Fizzarotti.

























A metà degli anni '70 si ritira dall'attività musicale e, tornato in Puglia, sposa la figlia di un noto imprenditore cellinese da cui nascono tre figli: Natascia, Rosita e Marco. Si dedica all'imprenditoria agricola e immobiliare e nel 2000 apre nella sua tenuta il Curti Petrizzi Landia, un parco naturalistico, tematico e acquatico, poi ribattezzato Carrisiland nel 2011. Il 10 dicembre 2019 muore l'amata madre Jolanda all'età di 96 anni.















Intervistato dal settimanale Oggi, Franco Carrisi, imprenditore nel settore agricolo e immobiliare, oltre a parlare di suo fratello e delle donne della sua vita, Romina Power e Loredana Lecciso, ha anche ricordato il suo più grande successo discografico, Taca taca banda, inciso con il fratello Al Bano, con Romina Power e con la sorella di quest'ultima, Taryn, creando una sorta di risposta italiana agli ABBA.









“La canzone si chiamava Taca taca banda, fu un grande successo: eravamo gli ABBA italiani. Girare l’Europa tutti e quattro insieme fu un’esperienza bellissima. Quella del quartetto fu un’idea di Romina, che forse sperava anche in un fidanzamento tra me e sua sorella. Ma io e Taryn non siamo stati mai fidanzati, a livello caratteriale non ha funzionato, eravamo troppo diversi”, ha rivelato il fratello di Al Bano.

