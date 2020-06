Benedetta Rossi e il marito Marco: la foto da giovani fa impazzire i fan: “Siete bellissimi”

La settimana appena passata ha rivisto protagonista Benedetta Rossi, la cuoca e foodblogger star della rete. Primaonline, il portale che ogni mese redige una classifica dei network più seguiti in Italia, la pone al primo posto della Top 15 dei Video Creator sui social durante il mese di maggio. I video di “Fatto in casa da Benedetta” hanno fatto ben 147,9 milioni di visualizzazioni. Per capirci, i Me contro Te, pur seguitissimi da bambini e adolescenti sono al secondo posto ma molto distanti, fermi a 52,7 milioni di views.

"Fatto in Casa da Benedetta" era famosa prima dell'emergenza sanitaria, ma è durante la quarantena che la food blogger più amata e semplice d'Italia, ha surclassato la concorrenza. Durante l'emergenza, quando tutto il mondo si è fermato, la maggior parte ha deciso di trascorrere il tempo in cucina e la maggior parte degli italiani si è affidata a lei e alle sue ricette.

























Benedetta ha fatto della semplicità il suo punto di forza e grazie alle sue ricette facilmente replicabili e al suo sorriso instaura subito una forte empatia con i propri seguaci. Con il suo accento marchigiano marcato, la frase "l'ho fatto in casa per voi" e pollicione alzato, Benedetta, residente ad Altidona in provincia di Fermo (Marche), ha surclassato le più grandi foodblogger balzando in vetta alla classifica delle cuoche più amate del web e della televisione. Accanto a lei c'è sempre il marito Marco Gentili. Filmaker della pagina e fidato compagno nella vita.















Sui social, Benedetta ha voluto mostrare una foto dal passato. "Marco ha rivoluzionato l'angolo dove lavora e rimettendo a posto tra le varie scartoffie è uscito fuori questo ricordo di un viaggio fatto nel 2008. Guardate com'eravamo messi!! A parte la foto stile "Love Boat", passare il canale di Panama con la nave è stata una vera esperienza", ha scritto Benedetta a corredo della foto.









Nello scatto si vedono Benedetta Rossi e Marco, diversi anni fa, a bordo della nave. Uno scatto che non è passato di certo inosservato, con molti follower che non hanno perso l’occasione di riempire la food blogger di like e messaggi di apprezzamento. “Si in effetti, stando in tema Love boat… Marco sembra il “cugino ” di Goofer”, “Ma che cosa ha la gente mah! Siete belli… perché giovani e innamorati ieri come oggi, grazie di condividerlo con noi! Ciao a tutti e due”, “Come eri magra!”, “Siete bellissimi”, si legge tra i commenti.

