“Se la gente…”. Gigi D’Alessio contro il premier Giuseppe Conte: un attacco al veleno

Gigi D’Alessio, un musicista in crisi, come tanti. Quando ripartirà uno dei tanti settori ancora fermi in seguito all’emergenza sanitaria? Si parla di musica. Il cantante napoletano sferra un duro attacco, che rappresenta più un appello a favore di chi, come lui, vive di musica e non ha ancora trovato il modo per ripartire. Una crisi sanitaria, adesso anche economica, che continua a preoccupare. Gigi D’Alessio decide di rivolgersi direttamente ai vertici della politica italiana.

Un duro attacco, ma più un appello, un grido d'allarme che dovrebbe raggiungere anche le orecchie del sistema politico italiano e più precisamente quelle del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Gigi D'alessio, seriamente preoccupato per la situazione in cui versa il settore musicale, ha parlato a chiare lettere, mettendo in primo piano le esigenze e le richieste di quel 'popolo' musicale in crisi.

























Si lavora da casa, come molti. Anche i musicisti provano a cambiare il volto della professione, escogitando un modo per superare la crisi. Rimangono congelati tour, concerti, debutti dei nuovi album rimasti in cantiere. Gigi D'Alessio avrebbe portato in giro per l'Italia il suo ultimo disco dal titolo "Noi Due". Ecco come si è espresso il cantante: "La gente se non mangia muore, tanti annunci…". Lo ha affermato durante un'intervista rilasciata a Radio Italia. Gigi D'Alessio parla del disco e aggiunge anche qualcosa che prova a raggiungere anche le orecchie di Giuseppe Conte.















"Noi due è un album abbastanza ricco e sta piacendo tutto il disco. Questa per me è una notizia importante. Grazie ai social, il feedback è immediato e devo dire che sono tutti commenti positivi. Fortunatamente siamo quelli privilegiati, non solo perché siamo in salute ma perché abbiamo la possibilità di fare la spesa, cerchiamo di fare qualcosa per aiutare gli altri".









Per il cantante di Napoli, la pandemia ha fatto riscoprire qualcosa di importante: “Questa pandemia ha fatto anche qualcosa di buono, ha messo tutti sullo stesso livello. Ricco, famoso, povero… siamo tutti là perché tutti abbiamo lottato con questa cosa. chi era una str***o prima lo rimane anche dopo. Credo che ci farà riflettere, ci farà capire che i veri valori sono altri, che dobbiamo apprezzare quello che abbiamo senza correre sempre nella vita per raggiungere chissà che cosa”. Poi si rivolge al Governo: “Chi è arrabbiato ha pure ragione: chi sta perdendo il lavoro, i soldi non sono arrivati, la cassa integrazione… Sono stati fatti un sacco di annunci, miliardi di qua miliardi di là. Ma la gente se non mangia muore”.

