L’amata attrice ha detto ‘sì’ alla splendida fidanzata. L’annuncio social: “Grazie di tutto”

Raven-Symoné, l’attrice nota per aver interpretato Olivia nel telefilm I Robinson e soprattutto come protagonista della serie tv di Disney Channel Raven, dove interpreta il personaggio di Raven Baxter, accanto ad Anneliese van der Pol, Orlando Brown e Kyle Massey, è convolata a nozze con la fidanzata, Miranda Pearman-Maday.

«Ho sposato una donna che mi capisce, quando sono nervosa e quando sono felice, quando faccio colazione o lo spuntino di mezzanotte, sul palco e a casa. Ti amo, signora Pearman-Maday», ha scritto sul proprio profilo Instagram, pubblicando quella che sarebbe diventata la prima di tante foto. (Continua a leggere dopo la foto)

























Le nozze, celebrate in gran segreto sono un desiderio che si realizza a sette anni dal coming out fatto su Twitter. L’attrice aveva deciso di raccontarsi a seguito all’entrata in vigore della legge che legalizza le unioni fra persone dello stesso sesso nei due Stati americani del Rhode Island e del Minnesota, l’attrice aveva espresso tutta la sua gioia per la celebrazione dei primi matrimoni omosessuali. (Continua a leggere dopo la foto)















“Posso finalmente sposarmi. Grazie Governo, sono così fiera di te”, aveva scritto l’artista, all’epoca sentimentalmente legata alla modella AzMarie Livingston. La star di That’s so raven è andata all’altare con un completo nero, mentre la moglie, una doula americana, si è sposata in bianco. «Grazie per tutti i messaggi di amore con i quali ci avete travolto», ha scritto. (Continua a leggere dopo la foto)









Raven anche recitato in vari film, tra cui Una canzone per le Cheetah Girls e Cheetah Girls 2 nel ruolo di Galleria, in Il dottor Dolittle e Il dottor Dolittle 2 nel ruolo di Charisse Dolittle, in Zenon, la ragazza stellare e Zenon: Z3 nel ruolo di Nebula Wade. Parallelamente alla carriera da attrice, l’artista ne ha intrapresa una anche da cantante, pubblicando 9 album in studio, 5 da solista e 4 con il gruppo The Cheetah Girls.

