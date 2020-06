La coppia nata al ‘Grande Fratello Vip’, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, si è finalmente riunita in un posto davvero speciale dopo essere rimasti separati un po’ di tempo per questioni di lavoro. Infatti, nella mattinata di oggi, venerdì 19 giugno, si sono immortalati su Instagram mostrando alcune foto mentre si trovano in barca assieme ad altri. La location prescelta è Ponza e la loro reunion è stata festeggiata in grande stile con una bottiglia di champagne. Ma qualcosa non è andata bene.

Un gesto del ragazzo non è assolutamente piaciuto alla famosa influencer Deianira Marzano. Il riferimento è a un filmato nel quale si vede il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro aprire la bottiglia di champagne e gettare nelle acque del mare il tappo di sughero. La donna ha quindi deciso di dare vita ad una Instagram story nella quale ha attaccato senza mezzi termini l’ex gieffino. Le sue parole sono state tutt’altro che tenere nei suoi confronti. Chissà se lui replicherà. (Continua dopo la foto)

























Deianira ha quindi affermato: “Quest’altro cafone di Paolo Ciavarro che fa il brindisi con Miss Nessuno e butta i tappi di sughero in mare? Ma tutto a posto? Chi butta i sugheri a mare è un cafone…Non m’importa se i sugheri sono biodegradabili”. I fan di Paolo e anche di Clizia si sono scagliati contro la Marzano, ritenendo eccessive le sue dichiarazioni. Al momento nessuna risposta dal diretto interessato, mentre la Incorvaia continua nella sua pubblicazione di immagini. (Continua dopo la foto)























In questa bellissima istantanea si baciano nel mare di Ponza. Nei giorni scorsi sono finiti nel vortice delle polemiche, visto che lei aveva dichiarato di aver rifiutato ‘Temptation Island Vip’. Il programma Mediaset aveva risposto: “Continuiamo a leggere, come tutti gli anni, sui social, svariati nomi di personaggi più o meno noti che dicono di aver rifiutato l’invito a partecipare a Temptation Island. I nomi che poi dichiarano di aver rifiutato sono sempre non veri tra i tanti che sono usciti in questi giorni”. (Continua dopo la foto)

Ecco quanto aggiunto dal programma: “Tra i tanti che sono usciti in questi giorni, appunto mai invitati, risaltano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. A cui auguriamo tutto il meglio dalla vita, ma che da noi non sono mai stati invitati a partecipare. Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità di notizia, ma a volte l’insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose per tutti”.

